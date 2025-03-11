Astra Monitoring 0.6: новые возможности для удобного отслеживания логов

«Группа Астра» объявляет о выходе новой версии Astra Monitoring — универсальной платформы мониторинга всех слоев физической и виртуальной ИТ-инфраструктуры, системных приложений и бизнес-сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В релизе 0.6 расширена функциональность для работы с лог-файлами. Их можно отслеживать в той же среде, что и метрики, и централизованно ими управлять. Благодаря этому собирать, агрегировать и анализировать информацию с любых хостов корпоративного ИТ-ландшафта стало проще.

Еще одно новшество – полнотекстовый поиск. Он позволяет находить критичные сообщения и ту информацию, что важна для анализа сложных инцидентов. Новые механизмы фильтров помогают структурировать логи по заданным критериям и отображать в универсальном дашборде. Также в Astra Monitoring 0.6 можно настраивать контроль появления в логах определенных сообщений и конфигурировать оповещения (alerts) на основе их анализа. Все вместе это помогает быстрее реагировать на возникающие проблемы.

Кроме того, разработчики унифицировали компоненты интерфейса, чтобы обеспечить бесшовный переход в модуль дашбордов, и добавили возможность скрывать обнаруженные в скриптах логов конфиденциальные корпоративные данные, что повысило уровень их защищенности.

«Выпуск Astra Monitoring 0.6 знаменует качественный прорыв в сфере контроля и защиты ИТ-инфраструктуры. Объединение мониторинга метрик и логов в единой среде открывает для клиентов несколько важных преимуществ. В их числе централизованное управление данными, оперативный поиск критичных сообщений и настройка предупреждений на основе анализа логов. Функциональность, которую мы реализовали в актуальной версии продукта, крайне востребована: он позволяет своевременно выявлять и устранять инциденты, обеспечивая высокий уровень стабильности и безопасности инфраструктуры. Мы всегда стремимся к тому, чтобы инновационные решения «Группы Астра» помогали нашим заказчикам опережать на шаг любые вызовы времени», — сказал Илья Захаров, директор департамента мониторинга «Группы Астра».