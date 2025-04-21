Выпуск новой версии платформы мониторинга ИТ-инфраструктуры Astra Monitoring

«Группа Астра» объявляет о выпуске новой версии платформы мониторинга ИТ-инфраструктуры Astra Monitoring 0.7. Внедрение системы ориентировано на уменьшение числа сбоев и увеличение времени доступности как системных, так и бизнес-сервисов, а также на предотвращение критических ситуаций. Платформа облегчает процесс выявления причин аварий и ускоряет реакцию на инциденты. Это способствует улучшению операционной эффективности компаний и повышению стабильности предоставляемых услуг. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Программная платформа Astra Monitoring представляет собой единый центр мониторинга инфраструктуры, который обеспечивает распределенный сбор метрик и логов. В новом релизе систематизирована работа с агентами, экспортерами (специальными инструментами для сбора метрик и преобразования их в формат системы мониторинга) и логами для более прозрачного и оперативного принятия решений.

Ключевым нововведением является концепция «самомониторинга». Теперь логи разделены на серверные и клиентские. Первые предоставляют информацию о внутренних событиях системы, а вторые — о состоянии внешних компонентов.

Структуру фильтров усовершенствовали, чтобы она позволяла легче и быстрее обнаруживать проблемы. Расширенный список значений критичности в параметрах категоризации дает возможность получать детальные сведения о событиях, а удобный доступ к информации об агентах помогает быстро выявлять источники ошибок.

Еще одним важным улучшением стало систематизированное отображение узлов подключения агентов. Вся информация о точках подключения теперь доступна в едином разделе, что упрощает мониторинг и управление.

В Astra Monitoring 0.7 появились средства отслеживания статусов экспортеров: их можно фильтровать по состоянию, а переход к логам хоста по одному клику ускоряет диагностику и устранение проблем.

Процесс настройки агентов упростили: теперь все делается не в файлах конфигурации, а в интерфейсе. Регулировать экспортеры можно прямо через форму создания источников данных, которая поддерживает как собственные преднастроенные экспортеры Astra Monitoring, так и сторонние Open Source-решения.

Дополнительное удобство работы обеспечивает автообновление статусов агентов и содержимого страницы без полной перезагрузки интерфейса. Настраиваемый интервал обновлений позволяет автоматизировать мониторинг состояния источников данных в режиме реального времени и экономить системные ресурсы.

«В условиях повышенных требований к безопасности и ИТ-независимости решения для мониторинга инфраструктуры становятся неотъемлемой частью защиты критически важных систем. Заказчики ожидают от нас не только нового функционала, сервисов, но и скорости и удобства, чтобы было легче быстро находить потенциальные причины сбоев и неполадок. Мы искренне надеемся, что новая версия нашей платформы за счет надежных передовых технологий поможет клиентам повысить уровень предсказуемости и отказоустойчивость их ИТ-ландшафтов», — отметил Илья Захаров, директор департамента мониторинга «Группы Астра».