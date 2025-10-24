Разделы

ИИ проследит за логами: «Астра Мониторинг» расширяет функциональность

«Группа Астра» представляет новую версию платформы мониторинга ИТ-ресурсов «Астра Мониторинг» 1.1. Ключевым нововведением стала интеграция технологий искусственного интеллекта для анализа системных логов. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

ИИ-алгоритмы платформы обрабатывают значительные объемы данных, выявляют критические события и ускоряют диагностику инцидентов. Это позволяет специалистам ситуационного центра принимать обоснованные решения в режиме реального времени.

В обновлении реализована улучшенная совместимость с системами пониженного уровня доверия, автоматизирован сбор метрик и расширены возможности визуализации данных благодаря встроенному конструктору дашбордов.

Безопасность

Для автоматизации рабочих процессов дежурных смен добавлена система эскалации инцидентов с возможностью подключения профильных специалистов на различных этапах решения проблем.

«Внедрение технологий искусственного интеллекта в систему мониторинга — важный и закономерный этап развития платформы. Современные ИТ-инфраструктуры генерируют огромные объемы логов, из-за чего ручной анализ становится крайне трудоемким. Наше решение автоматизирует этот процесс, уменьшает нагрузку на специалистов и значительно сокращает время реагирования на инциденты. Это особенно актуально для бизнеса, где оперативность и точность играют ключевую роль», — сказал Илья Захаров, директор департамента мониторинга «Группы Астра».

