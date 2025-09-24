Разделы

«Астра Мониторинг» 1.0: единый контроль для инфраструктуры «1С»

«Группа Астра» объявляет о выпуске обновленной платформы «Астра Мониторинг» 1.0. Ключевым нововведением стала функция мониторинга информационных баз на платформе «1С», позволяющая контролировать производительность систем, оптимизировать процессы и сокращать затраты на обслуживание. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Астра Мониторинг» 1.0 представляет собой готовое решение «из коробки», которое работает на любых операционных системах, быстро интегрируется с существующей инфраструктурой и предлагает настраиваемый веб-интерфейс. В новой версии реализована модель разграничения доступа на основе ролей (RBAC), обеспечивающая гибкое управление правами пользователей при создании и редактировании ресурсов.

За период 2025 г. платформа претерпела изменения: обеспечена полная наблюдаемость всего стека ИТ-инфраструктуры с объединением логов, метрик и трейсов в едином центре мониторинга. Добавлена «карта хостов» для отслеживания состояния систем в реальном времени, внедрена технология единого агента для управления всеми хостами и значительно улучшен пользовательский интерфейс.

Новая функциональность incident management позволяет сотрудникам ситуационного центра работать с проблемами, комментировать их и брать в обработку, а интеграция с BI-системами упрощает обнаружение и категоризацию проблем.

«Астра Мониторинг 1.0 — это качественно новый уровень контроля ИТ-инфраструктуры. Мы сфокусировались на устранении ключевых проблем бизнеса: от снижения простоев до оптимизации затрат. Решение особенно актуально для компаний, внедряющих и стремящихся к цифровой трансформации», — сказал Илья Захаров, директор департамента мониторинга «Группы Астра».

