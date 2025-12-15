Проактивный мониторинг: новая версия «Астра Мониторинг» помогает предотвращать инциденты до их возникновения

«Группа Астра» представляет обновление платформы для комплексного наблюдения за ИТ-инфраструктурой — «Астра Мониторинг» 1.2. Продукт обеспечивает централизованный сбор и анализ метрик, логов и трассировок, что критически важно для поддержания стабильности и производительности современных цифровых сервисов. В версии 1.2 разработка получила более 10 ключевых нововведений, направленных на упреждающее реагирование на инциденты и углубленную аналитику. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Система теперь позволяет автоматически формировать динамические пороги на графиках с использованием статистических методов MAD (Median Absolute Deviation) и StdDev (Standard Deviation). Это позволяет системе «учиться» на нормальном поведении метрик и сигнализировать о реальных аномалиях, а не о ложных срабатываниях из-за статических значений. Для таких «мониторов аномалий» реализована настройка правил оповещения.

Добавлена интеграция с популярным мессенджером Max, что позволяет направлять алерты в удобные для команд каналы связи. Для гарантированной доставки критически важных оповещений реализована функция принудительного сброса кэша каналов уведомлений.

В продукт интегрирована отдельная вкладка «Трейсы» для визуализации и фильтрации трассировок распределенных систем. Также улучшена детализация информации о проблемах и событиях, а скорость выполнения запросов к логам возросла, что ускоряет расследование инцидентов.

Для создания дашбордов добавлена поддержка PromQL с автодополнением запросов и подсветкой синтаксиса, что снижает вероятность ошибок и ускоряет работу инженеров. В системе управления идентификацией появилась возможность регистрации пользователей с использованием символов кириллицы, что повышает удобство в отечественных организациях. Внедрены эндпоинты для стандартизированной проверки работоспособности всех компонентов самого «Астра Мониторинга». По многочисленным просьбам пользователей добавлена темная тема интерфейса, снижающая нагрузку на глаза при длительной работе.

«С выходом версии 1.2 «Астра Мониторинг» делает серьезный шаг в сторону интеллектуального и проактивного управления инфраструктурой. Мы не просто собираем данные, а предоставляем инструменты для их глубокого анализа и автоматического выявления отклонений до того, как они повлияют на бизнес. Умные пороги, интеграция с трейсами и расширенные возможности уведомлений — это прямой ответ на запросы наших заказчиков, которые работают в условиях высокой сложности и динамичности ИТ-ландшафтов», — сказал Илья Захаров, директор департамента мониторинга «Группы Астра».