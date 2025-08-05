Вышла новая версия платформы мониторинга ИТ-инфраструктуры от «Группы Астра»

«Группа Астра» выпустила новую версию платформы «Астра Мониторинг» — комплексного решения для мониторинга ИТ-инфраструктуры, бизнес-сервисов и системных приложений. В новом релизе разработчики оптимизировали производительность, расширили функциональные возможности для работы с инцидентами и агентами, а также реализовали множество улучшений пользовательского интерфейса. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Теперь можно настраивать правила здоровья «Мониторы» и задавать пороговые значение для показателей можно прямо в интерфейсе, доступен динамический предпросмотр поступающих данных, а также появился «Конструктор дашбордов», который позволяет визуализировать получаемые метрики с выставлением порогов.

Еще одно полезное новшество — это механизм дедупликации событий. Благодаря ему пользователям не грозит «шторм уведомлений»: повторяющиеся или ложные оповещения им просто не придут.

Кроме того, в «Астра Мониторинге» 0.9 реализовано интеллектуальное структурирование логов. Автоматический анализ структуры их записей и разбивка на метки не только ускоряют и облегчают внедрение системы, но и помогают находить определенные события, ошибки или другую информацию, не перебирая весь лог-файл целиком.

Механизм работы с агентами тоже доработали. В пользовательском интерфейсе теперь отображается ключевая информация: тип ОС и агента, его версия и вариант развертывания. Настройки подключения SNMP Trap и IPMI тоже вывели в интерфейс, обновили библиотеку предзагруженных MIB-файлов для более 11 тыс. объектов, чтобы можно было максимально быстро организовать мониторинг SNMP-устройств.

«Новая версия Astra Monitoring позволяет клиентам повысить стабильность и наблюдаемость своих ИТ-ландшафтов, а также обеспечить высокий уровень их безопасности. Наша команда вкладывает много ресурсов в развитие собственной системы мониторинга, так как подобные решения крайне востребованы на всем рынке. С их помощью можно заметно снизить операционные риски и вместе с тем глубоко интегрировать и оптимизировать инфраструктуру для работы со стеком ПО «Группы Астра», — сказал Илья Захаров, директор департамента мониторинга «Группы Астра».