«Астра Мониторинг» 0.8: единая панель контроля и аналитики для мониторинга

«Группа Астра» представляет «Астра Мониторинг» 0.8 — обновление, включающее новый инструмент «Мониторы», который обеспечивает комплексный обзор состояния всех систем через единую панель управления. Решение позволяет не только отслеживать ключевые показатели в режиме реального времени, но и проводить детальный анализ каждого объекта, изучая его параметры и метрики. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Правила мониторинга дают возможность настраивать универсальные «правила здоровья» для всей системы, отдельных продуктов или хостов. Правила применяются к группам объектов в любых комбинациях, охватывают все собираемые параметры и поддерживают систему приоритетов — от критических инцидентов, требующих немедленного реагирования, до штатных операционных событий.

С помощью «Мониторов» пользователи могут отслеживать статусы объектов в динамике, анализировать историю изменений и изучать полный перечень событий, влияющих на работу системы. Для более точной диагностики добавлены разделы «Проблемы» (выявление и классификация инцидентов) и «События» (фильтрация и исследование отдельных фактов). Они полностью соответствуют требованиям как традиционной ИТ-инфраструктуры, так и облачно-ориентированных (cloud-native) сред.

Эти инструменты позволяют оценить состояние инфраструктурного и программного стеков компании через единую визуальную панель, а также провести детальное расследование возникших инцидентов.

«Релиз «Астра Мониторинг» 0.8 — это качественный скачок в мониторинге. Мы сделали акцент на глубине анализа: теперь в едином интерфейсе можно не только видеть текущие проблемы, но и проводить полноценное расследование инцидентов — от отслеживания истории изменений до точечной настройки правил для разных сценариев. Это особенно важно для крупных предприятий, где критична каждая минута простоя», — сказал Илья Захаров, директор департамента мониторинга «Группы Астра».