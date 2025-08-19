Новая версия «Астра Мониторинг» с расширенными функциональными возможностями

«Группа Астра» объявляет о выходе новой версии системы мониторинга инфраструктуры «Астра Мониторинг» 0.10. Добавлено единое централизованное представление «Карта хостов», которое представляет наглядную визуализацию состояния всей ИТ-инфраструктуры, с возможностями фильтрации и группировки, а также цифровой индикацией состояния «здоровья» систем. Усовершенствованные дашборды позволяют создавать комплексные графики по различным метрикам. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Кроме того, нововведения включают усовершенствованный механизм автообновления данных на ключевых страницах интерфейса, что обеспечивает актуальность информации в реальном времени. Особое внимание уделено безопасности — при создании учетных записей теперь используется более надежный метод шифрования SHA вместо устаревшего SHA-1.

Для удобства работы с распределенными системами реализована возможность сбора SNMP-метрик с нескольких источников данных с разными учетными записями.

Доработана система уведомлений: теперь можно создавать каналы оповещения с несколькими типами получателей в рамках одного канала, а также отмечать подтверждение получения важных сообщений. Для администраторов добавлены возможности настройки сбора логов с новых типов источников и управления агентами, включая удаление неактивных proxy-агентов.

«Обновление «Астра Мониторинг» 0.10 делает продукт более удобным и функциональным для работы со сложными распределенными инфраструктурами. Мы уделили особое внимание безопасности и наглядности представления данных, что особенно важно для оперативного реагирования на инциденты», — сказал Илья Захаров, директор департамента мониторинга «Группы Астра».

Новая версия уже доступна для существующих пользователей системы.