«Монк Диджитал Лаб» выпустила новую версию платформы Monq

Компания «Монк Дидижтал Лаб» выпустила новую версию своей платформы по ИТ-мониторингу Monq 9, способную противостоять масштабным сбоям и атакам. Решение уже включено в реестр отечественного ПО, что подтверждает соответствие требованиям локализации, информационной безопасности и цифровой устойчивости.

Новый функционал платформы позволяет российским организациям значительно повысить качество ИТ-мониторинга инфраструктуры, приложений и сервисов, а также контролировать операционные процессы на уровне западных решений. Система Monq 9 способствует увеличению непрерывности бизнеса, позволяет сократить число ИТ-сбоев на 30%, а время устранения инцидентов на 70%. Решение уже используется в финансовом секторе, металлургической отрасли, телеком-сфере, транспортной сфере, в производственном секторе, ритейле и нефтегазовой отрасли.

Новая версия системы имеет три редакции с различным уровнем функциональности: Core, Business и Enterprise. Редакция Core применяется для сбора, анализа и хранения логов, событий и метрик с возможностями no-code-автоматизации, она позволяет отказаться от таких западных решений как Splunk, Elastic Stack и GrayLog. Редакция Business обеспечивает зонтичный мониторинг с ресурсно-сервисными моделями и ИИ-корреляцией. В данном случае происходит сбор информации с уже настроенных систем мониторинга и представление информации в едином оперативном центре, замещая популярные решения IBM и Micro Focus. Редакция Enterprise будет обеспечивать полный стек observability – метрики, логи, трейсы и инфраструктурный мониторинг с единым SLA для полного контроля ИТ-окружения крупных заказчиков, предоставляя альтернативу флагманским решениям западных вендоров Datadog, Dynatrace или New Relic. Также это позволит российским компаниям полностью отказаться от использования Zabbix, продукта, который используют более 90% объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Одной из наиболее важных новшеств платформы Monq 9 является ИИ-помощник. Роботизированный помощник может оказать необходимую помощь при настройке системы в режиме диалога. Новый инструмент доступен всем пользователям 9 версии платформы Monq.

Благодаря новой версии платформы производительность сбора данных кратно возрастает. Система может обрабатывать до 4 тыс. событий в секунду на одно CPU-ядро, что в 1,5-2 раза быстрее, чем Elk и Graylog. Также решение обеспечивает поддержку потоков до 20 тыс. событий в секунду при потреблении 1 ГБ RAM. Кластерная архитектура для обработки сотен тысяч событий в секунду с линейным масштабированием. Такие показатели позволяет российской системе Monq 9 конкурировать не только на российском, но и на международном рынке.

В редакции Enterprise появилась новая опция проведения инфраструктурного мониторинга, а также появится поддержка трейсов для мониторинга приложений, что делает продукт полноценной all-in-one-платформой мониторинга.

«Сейчас российский рынок ИТ-мониторинга активно развивается, и все отечественные компании, работающие в этой сфере, стремятся выпустить новые релизы своих платформ с целью замены иностранных аналогов. Мы гордимся, что предлагаем рынку платформу с новым функционалом, и это позволит компаниям выполнять ИТ-мониторинг на самом высоком уровне и станет достойной заменой западных решений», – отметил Николай Ганюшкин, управляющий партнер компании «Монк Диджитал Лаб».