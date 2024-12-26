Ганюшкин Николай
Ганюшкин Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
|АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 13 1
|Акопян Алексей 10 1
|Тимашев Ратмир 69 1
|Петренко Александр 8 1
|Герасимов Евгений 14 1
|Каменев Алексей 4 1
|Письменный Сергей 1 1
|Краснобаева Наталья 1 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Данильчик Василий 4 1
|Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|Ведомости 996 1
|Forbes - Форбс 817 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Allied Market Research 21 1
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