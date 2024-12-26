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Ганюшкин Николай



26.12.2024 В IV квартале 2024 года количество сбоев в российских компаниях увеличилось на 32% 1
17.12.2024 Спрос на ИТ-мониторинг в России растет на фоне импортозамещения и усиления киберрисков 1
17.10.2024 Количество госзакупок российского ПО выросло в полтора раза 1
26.06.2024 Крупный поставщик московских властей вернул себе контроль над компанией, которую не поделил с гендиректором 4
15.05.2024 Российский разработчик решений для предотвращения ИТ-сбоев перешел в руки единоличного владельца 2
21.01.2022 AIOps-стартап Monq Lab привлек $1,5 млн инвестиций от сооснователя Veeam 1
13.07.2021 «Инфосистемы джет» начинает внедрение российской платформы AIOps 1

Публикаций - 7, упоминаний - 11

Ганюшкин Николай и организации, системы, технологии, персоны:

MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 14 6
Zabbix SIA - Заббикс 89 3
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 13 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Cisco Systems - Splunk 67 1
OpenText - Micro Focus 108 1
DataDog 7 1
Dynatrace 56 1
Broadcom - VMware 2359 1
Veeam Software 318 1
Cisco - AppDynamics 38 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Telegram Group 1983 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
К2Тех 130 1
Right Line - Райт Лайн 13 1
Аметист Групп - Gaskar Group - Диджитал лаб 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 77 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 3
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 302 3
AIOps - Artificial Intelligence for IT Operations - искусственный интеллект для управления ИТ 33 2
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
DevOps - Development и Operations 865 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 1
SRE - Site Reliability Engineering 26 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1224 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 52 3
MONQ AIOps-платформа 14 3
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Jenkins 44 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 58 1
IBM Tivoli 281 1
MONQ Community Edition 1 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 1
Wellink - wiSLA 18 1
Nagios 15 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
СКБ Контур - Контур.Закупки 21 1
Акопян Алексей 10 1
Тимашев Ратмир 69 1
Петренко Александр 8 1
Герасимов Евгений 14 1
Каменев Алексей 4 1
Письменный Сергей 1 1
Краснобаева Наталья 1 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Данильчик Василий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 3
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2333 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
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Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 134 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Ведомости 996 1
Forbes - Форбс 817 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Allied Market Research 21 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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