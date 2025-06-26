«Монк Диджитал Лаб» подтвердила совместимость платформы Monq с операционной системой «Ред ОС» 8

Программная платформа сбора, интеллектуального анализа данных и управления процессами Monq, разработанная компанией «Монк Диджитал Лаб», полностью совместима с отечественной операционной системой «Ред ОС» 8. Это открывает российским организациям возможность управлять состоянием ИТ-инфраструктуры в полностью импортонезависимой ИТ-среде. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Специалисты «Монк Диджитал Лаб» и «Ред Софт» провели комплекс испытаний работоспособности платформы по ИТ-мониторингу Monq в среде «Ред ОС» 8 и убедились, что все функции доступны пользователям, а системы работают корректно в рамках единого контура. Совместимость платформы Monq и операционной системы «Ред ОС» 8 была зафиксирована в протоколе тестирования и официально подтверждена двусторонним сертификатом, подписанным компаниями.

Monq — это российская Observability и AIOps-платформа, которая собирает и обрабатывает метрики, логи (до десятков терабайт в сутки на одном кластере), в события, имеет на своем борту модуль инцидент-менеджмента, on-call и low/no-code ETL движок. Работает в связке с Zabbix/Grafana или как полностековая замена западных аналогов.

Платформа Monq предназначена для организаций любого масштаба. Система помогает контролировать состояние ИТ-инфраструктуры на всех уровнях, собирать зонтичную аналитику, строить карты цифрового здоровья сервисов, находить корневые причины аварий, анализировать логи и журналы как для нужд ИТ, так и ИБ. Инновационная разработка Monq позволяет ИТ-специалистам сделать точную оценку состояния ИТ-ландшафта, обозначив главные проблемы, а также значительно ускоряет расследование и решение инцидентов, снизив MTTR до двух раз.

«В настоящее время в условиях сложных геополитических вызовов одной из важнейших задач России является обеспечение технологического суверенитета. Мы стремимся максимально плотно взаимодействовать с другими отечественными производителями ИТ-продуктов, чтобы внести свой вклад в укрепление технологической независимости страны. В данной реальности совместимость отечественных продуктов играет огромную роль, позволяя сформировать надежную и устойчивую ИТ-инфраструктуру в российских компаниях», — отметил Николай Ганюшкин, управляющий партнер «Монк Диджитал Лаб».

«Импортозамещение в ИТ является одним из ключевых трендов российского рынка в 2025 г. Государственные учреждения и крупные компании переходят на отечественные решения, стремясь минимизировать зависимость от западных вендоров. Очень важно, чтобы на российском рынке были качественные отечественные ИТ-продукты, которые способны заменить западные аналоги. При этом такие решения должны быть совместимыми, чтобы они могли бесперебойно и эффективно работать вместе. Доступность платформы по ИТ-мониторингу Monq на базе «Ред ОС» 8 станет отличной новостью для пользователей нашей операционной системы», — отметил представитель компании «Ред Софт».