MONQ AIOps-платформа

MONQ Digital lab – вендор и поставщик AIOps-платформы MONQ (внесен в Реестр Отечественного ПО) для моментального обнаружения и предотвращения ИТ-сбоев и комплексного управления ИТ-инфраструктурой. Система избавляет бизнес от рисков, финансовых и репутационных потерь, связанных с ИТ-сбоями и повышает эффективность работы ИТ команд, переходя от “ручного” управления к интеллектуальному автоматизированному процессу управления инцидентами и событиями. MONQ помогает визуализировать состояние ИТ и построить карту цифрового здоровья бизнеса, выявить слабые места и управлять инфраструктурой с помощью сбора Big Data, ML-моделей и AI.