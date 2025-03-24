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MONQ AIOps-платформа

MONQ Digital lab – вендор и поставщик AIOps-платформы MONQ (внесен в Реестр Отечественного ПО) для моментального обнаружения и предотвращения ИТ-сбоев и комплексного управления ИТ-инфраструктурой. Система избавляет бизнес от рисков, финансовых и репутационных потерь, связанных с ИТ-сбоями и повышает эффективность работы ИТ команд, переходя от “ручного” управления к интеллектуальному автоматизированному процессу управления инцидентами и событиями. MONQ помогает визуализировать состояние ИТ и построить карту цифрового здоровья бизнеса, выявить слабые места и управлять инфраструктурой с помощью сбора Big Data, ML-моделей и AI.


24.03.2025 В России появился альянс разработчиков в сфере мониторинга 1
16.10.2024 Группа НЛМК подвела итоги автоматизации ИТ-мониторинга 1
27.08.2024 Российский разработчик корпоративного ИТ-мониторинга Monq Digital Lab представил SaaS в облаке «Яндекса» 1
15.05.2024 Российский разработчик решений для предотвращения ИТ-сбоев перешел в руки единоличного владельца 1
07.05.2024 Российские решения для мониторинга «Пульт» и Monq подтвердили технологическую совместимость 1
26.01.2024 Платформа мониторинга и автоматизации Monq работает под ОС Astra Linux 1
25.01.2024 «Инлайн Груп» и разработчик платформы мониторинга и автоматизации Monq подписали партнёрское соглашение 1
22.06.2023 Практические подходы к мониторингу сложных ИТ систем для обеспечения непрерывности бизнеса. Опыт компаний: S7 ИТ, Актион, M1Cloud 1
13.02.2023 X5 Group запускает платформу мониторинга ИТ-ландшафта на базе ИИ 1
01.12.2022 Axenix обеспечит непрерывность сервиса поддержки в условиях ухода ИТ-вендоров и сервис-провайдеров 1
21.01.2022 AIOps-стартап Monq Lab привлек $1,5 млн инвестиций от сооснователя Veeam 1
13.07.2021 «Инфосистемы джет» начинает внедрение российской платформы AIOps 1
15.10.2020 «Форс» и MONQ Digital Lab объявили о партнерстве в области управления и поддержки ИТ-инфраструктуры 2
14.07.2020 «Техносерв» представит российскую AIOps-платформу MONQ как решение для автоматизации ИТ-эксплуатации 1
17.06.2020 20 московских компаний запустят продажи за рубежом при поддержке МЭЦ и «Акселератора ФРИИ» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

MONQ AIOps-платформа и организации, системы, технологии, персоны:

MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 20 10
Zabbix SIA - Заббикс 101 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1966 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1142 2
OpenText - Micro Focus 109 2
ФОРС - Центр разработки 640 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 185 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 59 1
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 1
AWG - АртВеб Групп 19 1
Сбер - InSales - Инсейлс 52 1
Seeneco - Синеко Информационные системы 9 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
SmartPlayer - Смартплеер 7 1
Umnico - Юмнико 1 1
Cisco Systems - Splunk 69 1
DataDog 7 1
Dynatrace 56 1
Broadcom - VMware 2386 1
Veeam Software 321 1
Cisco - AppDynamics 38 1
Accenture plc 682 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 165 1
Naumen - Наумен 630 1
SAP SE 5305 1
8333 1
Oracle Corporation 6730 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 226 1
Salesforce.com 428 1
ServiceNow 89 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 122 1
OmniNet - ОмниНет 40 1
ИнфраМенеджер 12 1
Omnic 4 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 172 1
Optimacros - Оптимакрос 60 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 1
Ланит Интеграция 193 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 54 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 76 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1046 3
Фаберлик - Faberlic 94 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 465 1
Актион ГК 17 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7442 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1199 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 36 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 344 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
ФРИИ Акселератор 51 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 336 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31227 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14090 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19945 6
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1235 5
AIOps - Artificial Intelligence for IT Operations - искусственный интеллект для управления ИТ 33 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21467 4
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Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5687 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 52 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
IBM Tivoli 281 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 59 1
Jenkins 45 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
AWG - SkillStaff 30 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 134 1
MONQ Community Edition 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 540 1
Linux OS 10089 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 353 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 278 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 160 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 301 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 251 1
Wellink - wiSLA 19 1
Nagios 16 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 267 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1099 1
ФРИИ Акселератор GoGlobal 5 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 485 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 285 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 203 1
Каменев Алексей 4 4
Ганюшкин Николай 10 3
Подколзин Павел 4 2
Сергунина Наталья 369 1
Бурин Андрей 17 1
Николаев Алексей 16 1
Фурсин Алексей 157 1
Акопян Алексей 12 1
Тимашев Ратмир 69 1
Аэров Олег 4 1
Головко Олег 8 1
Кулешов Константин 2 1
Гаврилов Олег 2 1
Налётов Станислав 2 1
Кырхларов Дмитрий 2 1
Петренко Александр 8 1
Письменный Сергей 1 1
Скалозуб Игорь 1 1
Унтила Дмитрий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 4
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14248 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2277 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 710 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17583 1
Европа 21848 1
Азия - Азиатский регион 5575 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1993 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 604 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52343 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8714 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8862 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14654 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24410 4
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Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 511 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2434 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1238 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7570 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3257 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6226 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2456 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 25 1
Gartner - Гартнер 3565 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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