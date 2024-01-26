Платформа мониторинга и автоматизации Monq работает под ОС Astra Linux

«Группа Астра» и компания Monq Digital Lab сообщают об успешном завершении комплекса испытаний работоспособности платформы «зонтичного» мониторинга и автоматизации Monq в среде ОС Astra Linux Special Edition. По окончании проверки функционала программного стека эксперты удостоверились, что все заявленные разработчиками возможности доступны пользователям, а продукты корректно работают в едином контуре. Совместимость защищенной операционной системы с ПО Monq официально подтверждает сертификат, выданный в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Платформа Monq ориентирована на организации различного масштаба, в том числе на крупные территориально распределенные компании. Продукт позволяет управлять состоянием ИТ-инфраструктуры и бизнес-сервисами на всех уровнях. В едином окне система собирает и анализирует данные, поступающие со всех инструментов мониторинга, оперативно реагирует на сбои, выявляет их причины и помогает приоритезировать задачи. Применение Monq позволяет профильным специалистам быстро выделять важную информацию о состоянии цифрового ландшафта, а также ускоряет расследование и решение инцидентов благодаря инструментам low-code и автохилинга. Решение зарегистрировано в реестре Минцифры России (запись о 03.11.2020 №7269), и его используют многие российские организации, включая X5 Group, Faberlic и др.

«Monq вносит посильный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны. Для достойного ответа на возникшие в отрасли вызовы российские производители, на мой взгляд, должны плотнее взаимодействовать друг с другом. Сотрудничество с «Группой Астра», результатом которого стала сертификация Monq, – важный этап для нас в этом направлении. Также помимо использования отечественного системного ПО, стратегической целью нашей компании является разработка контент-паков для мониторинга и автоматизации эксплуатации российских программных продуктов, и это еще один шаг на пути к технологической независимости», – отметил Алексей Каменев, СTO Monq Digital Lab.

«Сейчас все больше компаний переходит на российские технологии, и вендорам важно как можно скорее насытить рынок решениями, которые обладают тем же функционалом, что и зарубежные аналоги, и в то же время безотказно работают вместе, — сказал Дмитрий Тараканов, директор департамента развития технологического сотрудничества «Группы Астра». — Наши продукты использует и частный бизнес, и госсектор, и чтобы заказчики сохранили работоспособность и могли развиваться, нам нужно объединить ресурсы и обеспечить слаженную, стабильную и эффективную работу импортозамещенных ИТ-инфраструктур».

***

Российский рынок средств РК стабилизируется в перспективе 3–5 лет CNews Analytics

ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Monq Digital Lab – российский разработчик и вендор платформы зонтичного мониторинга и авотматизации Monq для отслеживания здоровья и предотвращения сбоев ИТ-инфраструктуры и бизнес-сервисов. Платформа позволяет управлять состоянием ИТ и бизнес-сервисов на всех уровнях, реагировать на аварии. Внесена в реестр Минцифры. Среди клиентов – ведущие компании из банковской сферы, госсектора, ритейла, телекома, страховании, услуг, ТЭК.