Российский разработчик корпоративного ИТ-мониторинга Monq Digital Lab представил SaaS в облаке «Яндекса»

Monq Digital Lab, отечественный вендор корпоративного ИТ-мониторинга нового поколения Monq, выпустил облачную версию платформы. Система помогает управлять состоянием ИТ-окружения и проактивно реагировать на сбои. Платформа объединяет в одном решении мониторинг инфраструктуры, приложений, пользовательских интерфейсов и зонтичный мониторинг. Об этом CNews сообщили представители Monq Digital Lab.

SaaS-версия Monq, созданная при технологическом партнерстве с Yandex.Cloud и полностью соответствующая российским и международным стандартам безопасности, позволяет пользователям экономить на внедрении и поддержке, ускорить и упростить развертывание системы, а также управлять функциональными блоками в зависимости от потребностей команд мониторинга и эксплуатации.

«Облачный Monq – это ответ на потребности компаний, в которых “коробочная” версия может быть излишней или, например, отсутствуют строгие требования от департамента информационной безопасности в части необходимости разворачивания внедряемых решений только в контуре конкретной компании. SaaS позволяет экономить как на ресурсах, так и на поддержке: собственные инфраструктурные мощности выделять не нужно, как и держать в штате специалистов по обновлению и администрированию систем. – сказал Иван Фролов, руководитель продуктов Monq.Automation и Monq.Cloud. – Кроме того, появляется возможность “собрать” свою собственную облачную версию из нужных функциональных блоков, или, воспользоваться только одним из них – например, Signals, для эффективного реагирования на алерты систем мониторинга, оперативного реагирования на проблемы и минимизации простоя сервисов и инфраструктуры».

В облачной версии продукта также есть возможность пользоваться и полным функционалом платформы, включая инструменты low и no-code автоматизации.

Платформа Monq находится в реестре Минцифры; для пользователей доступна бесплатная комьюнити-версия.