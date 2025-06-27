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Фролов Иван


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 R-Style Softlab представила рынку новые программно-аппаратные комплексы для задач ИИ 1
27.08.2024 Российский разработчик корпоративного ИТ-мониторинга Monq Digital Lab представил SaaS в облаке «Яндекса» 1
18.10.2023 Как перейти на российскую MDM-систему – вебинар СберТеха 1
12.10.2023 Российская MDM-система для бизнеса — как внедрить и организовать работу 1
15.07.2022 В Пермском Политехе разработали систему экстренной самозарядки мобильника 1
10.02.2021 Axoft и «Тионикс» будут строить частные и гибридные облачные инфраструктуры 1
19.09.2017 Знаменитые французские серверы притворятся российскими для продаж на 700 миллионов 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Фролов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 563 2
СИС груп - Сертифицированные информационные системы груп 30 1
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 27 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 408 1
Basis - Tionix - Тионикс - 80 1
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 48 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 221 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 51 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 352 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 231 1
Intel Corporation 12337 1
Cisco Systems 5164 1
Dell EMC 5054 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
Microsens 4 1
TGG - The Gores Group - Gores Technology Partners 19 1
Газпромнефть Центр 6 1
Транснефть 313 1
Газпром ПАО 1375 1
РЖД - Российские железные дороги 1947 1
Газпром нефть 645 1
Маяк НПП 2 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 427 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12161 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3142 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21116 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6920 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7155 2
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 504 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16338 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22010 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68914 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25003 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32216 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6381 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2005 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5986 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2315 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9905 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11955 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 320 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25017 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4209 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29409 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1144 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1262 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1320 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1561 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28366 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14071 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11477 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30760 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21291 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8319 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Dictionaries 2 2
Apple iPhone 6 4863 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 526 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 218 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 451 1
Intel Xeon E 193 1
Intel x86 - архитектура процессора 1918 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1141 1
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 30 1
Харитоненко Алиса 1 1
Белов Олег 5 1
Мартынов Сергей 23 1
Игнатов Сергей 58 1
Россия - РФ - Российская федерация 150229 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1554 1
Европа Западная 1484 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14285 1
Германия - Федеративная Республика 12801 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52694 1
Франция - Французская Республика 7911 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9275 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52993 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6630 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6399 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1162 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2195 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6108 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4098 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1517 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49548 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30467 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3106 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 137 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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