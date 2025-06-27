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Фролов Иван
УПОМИНАНИЯ
Фролов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|TGG - The Gores Group - Gores Technology Partners 19 1
|Газпромнефть Центр 6 1
|Транснефть 313 1
|Газпром ПАО 1375 1
|РЖД - Российские железные дороги 1947 1
|Газпром нефть 645 1
|Маяк НПП 2 1
|Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 30 1
|Харитоненко Алиса 1 1
|Белов Олег 5 1
|Мартынов Сергей 23 1
|Игнатов Сергей 58 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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