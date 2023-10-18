Как перейти на российскую MDM-систему – вебинар СберТеха
Уход зарубежных поставщиков вынуждает компании переходить на российские ERP, CRM и системы бухучета. Но к внедрению продуктов важно правильно подготовиться — перейти на MDM-систему и организовать управление справочной информацией.
О том, как это сделать и какие российские MDM-решения доступны компаниям, расскажет СберТех на вебинаре «Platform V Dictionaries: российская система для управления нормативно-справочной информацией».
Гости познакомятся с продуктом Platform V Dictionaries и узнают:
- Что нужно для быстрого внедрения MDM-системы в микросервисную архитектуру
- Как организовать управление нормативно-справочной информацией в компании с большим количеством потребителей
- Как работать с продуктом — создавать справочники и предоставлять данные в онлайн-режиме.
Спикер — Иван Фролов, владелец продукта Platform V Dictionaries.
Начало вебинара 26 октября в 11:00, регистрация по ссылке.■ erid:Kra249DJLРекламодатель: АО "СберТех"ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/