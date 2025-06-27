R-Style Softlab представила рынку новые программно-аппаратные комплексы для задач ИИ

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, совместно с производителем серверного оборудования «Норси-Транс» представили рынку высокопроизводительные программно-аппаратные комплексы для задач искусственного интеллекта. Разработка ориентирована на предприятия малого и среднего бизнеса, а также на государственные компании, внедряющие решения на базе нейросетей и алгоритмов машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

Серверы в форм-факторе 4U построены на базе процессоров Intel Xeon третьего поколения, оснащены современными потребительскими ускорителями и продуманной системой воздушного охлаждения. Архитектура с последовательным охлаждением CPU, GPU и накопителей обеспечивает стабильную работу при интенсивных нагрузках и длительных сессиях инференса.

В лабораторных испытаниях R-Style Softlab серверы продемонстрировали устойчивую работу без троттлинга при одновременном запуске моделей DeepSeek 7B и 14B (FP16), эффективную тепловую стабильность при нагрузке до 3,5 кВт и полной загрузке пяти ускорителей RTX 4090.

«Разработка открывает возможности для запуска легких и средних моделей языковых нейросетей компаниям среднего и малого бизнеса, а также компаниям, работающим в защищенном ИБ-контуре. Сегодня российские предприятия, использующие иностранные технологии в своей ИИ-инфраструктуре, сталкиваются с рисками внезапного отключения сервисов и ограничений в доступе. Новый программно-аппаратный комплекс поможет компаниям локализовать ИИ-приложения и нейросети и закрыть важные потребности в сфере искусственного интеллекта. При этом решение сочетает в себе доступную цену и промышленную надёжность», — Илья Булаев, руководитель отдела разработки технических решений R-Style Softlab.

«Благодаря совместной работе мы адаптировали стандартизированную серверную платформу под 5 × RTX 4090 и добились стабильной работы при высоких нагрузках. Конфигурация на Intel Xeon Ice Lake SP с воздушным охлаждением демонстрирует энергоэффективность и подходит для дата-центров любого уровня», — Иван Фролов, «Норси-Транс».

В ближайших планах компаний — тестирование и вывод на рынок младших конфигураций (на 3–4 GPU), ориентированных на специфические задачи организаций. Также планируется запуск сервиса «AI-Config as a Service», который позволит заказчикам выбрать необходимую конфигурацию по числу GPU, CPU и объему RAM, включая сайзинг и настройку ПО – под ключ.