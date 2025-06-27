Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177659
ИКТ 13813
Организации 10734
Ведомства 1470
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25807
Персоны 76295
География 2877
Статьи 1529
Пресса 1225
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

Булаев Илья


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 R-Style Softlab представила рынку новые программно-аппаратные комплексы для задач ИИ 1
20.06.2024 Зарубежный интернет-трафик в России вырос на треть 1
24.05.2023 R-Style Softlab включила в продуктовую линейку российские ПК и серверы бренда RDW Computers 1
27.04.2023 R-Style Softlab включила в продуктовую линейку российские компьютеры и серверы бренда RDW Computers 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Булаев Илья и организации, системы, технологии, персоны:

RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 91 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 730 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 665 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1025 1
Cisco Systems 5164 1
Telia Company - Telia Carrier - Телиа Кэрриер 3 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13363 1
Telegram Group 2265 1
Ростелеком 9999 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8953 1
Google LLC 11988 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 262 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30760 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68914 2
Desktop computer - Системный блок - системник 447 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10652 2
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 476 2
Моноблок - Monoblock PC 1000 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21116 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16424 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53632 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10882 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3833 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3282 1
Web 2.0 - Веб 2.0 397 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2996 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3278 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29409 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 327 1
МТС - NUUM 35 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 216 1
Google Global Cache 24 1
FreePik 1172 1
Google YouTube - Видеохостинг 2827 1
Arelion - Twelve99 - TSIC - TeliaSonera Carrier Networks - TeliaSonera International Carrier - Telia IC - Telia International Carrier 23 1
Коваленко Павел 44 2
Россия - РФ - Российская федерация 150229 3
Европа 24420 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14285 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1253 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49548 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3068 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11175 1
Энергетика - Energy - Energetically 5276 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4797 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11322 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368166, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177659.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Показать еще

Наука

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров
Показать еще