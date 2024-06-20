Зарубежный интернет-трафик в России вырос на треть

После падения в 2022 г. зарубежный интернет-трафик в России увеличился на треть благодаря росту популярности Telegram и VPN, а еще валу DDoS-атак.



Рост зарубежного трафика

Зарубежный интернет-трафик в России вырос за последний год почти на треть, пишет РБК. Это подтвердил изданию руководитель по стратегическому развитию передачи данных блока по операторскому бизнесу «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Константин Колесов.

По словам Колесова, с начала 2022 г. зарубежный трафик резко снизился на фоне блокировки ряда иностранных ресурсов или закрытия возможности проводить на них платежи, но примерно с сентября 2023 г. начал увеличиваться. Колесов прогнозирует, что показатель будет и дальше расти, поскольку у зарубежных сервисов почти нет кэширующего оборудования в России, при этом ими продолжают пользоваться.

«Глобально — нужно повышать интересность российского контента для пользователей», — сказал он.

Данные других операторов

Менеджер по продажам магистрального оператора Arelion (ранее Telia Carrier) в России и СНГ Илья Булаев согласился с тем, что трафик растет, но точную статистику, по его словам, можно будет увидеть только к концу года.

gpointstudio на Freepik Операторы отметили рост зарубежного интернет-трафика в России после спада в 2022 г.

Представитель «Ростелекома» отметил, что основная часть зарубежного трафика идет из Европы, и что они тоже фиксируют «беспрецедентный рост трафика Telegram». В общем объеме международного трафика на него приходится сейчас «порядка пятой части», соизмеримый объем с ожидаемым трафиком Google.

А вот у МТС с интересность контента, похоже, все в порядке. Там не увидели на своей сети роста зарубежного трафика. По словам представителя компании, у них «опережающими темпами» растет доля трафика собственных сервисов, в первую очередь онлайн-кинотеатра KION, видеоплатформы NUUM, книжного сервиса «Строки», а также трафик других онлайн-кинотеатров: «Кинопоиска», Wink, ivi, Okko и др. «Это потребление вытесняет долю трафика Google», — указал он.

Причины роста

Причины роста зарубежного трафика перечислил Колесов. Их несколько.

Во-первых, рост трафика, проходящего через VPN-сервисы или хостинговые площадки. Его могут генерировать российские пользователи, но формально он поступает через зарубежные узлы связи.

Во-вторых, увеличение количества DDoS-атак, которые зачастую проводятся с территории других стран. В первом квартале 2024 г., эксперты ГК «Солар» зафиксировали более 2,5 тыс. DDoS-атак только на сферу энергетики. Это в три раза превышает показатель предыдущего квартала и почти в 10 раз – показатель аналогичного периода за 2023 г.

В-третьих, рост популярности Telegram и трафика, который генерируют его пользователи (этот трафик поступает в Россию из Европы). В апреле 2024 г, например, российская платформа по работе с блогерами Perfluence предоставила CNews результаты опроса, согласно которым 57% россиян предпочитают узнавать новости из Telegram-каналов и от блогеров, а не от СМИ.

На рост зарубежного трафика, по мнению Колесова, влияет также появление сервисов, сделанных русскоязычными разработчиками для русскоязычной аудитории; но находящиеся в серой зоне, например пиратские кинотеатры.

У YouTube тоже растет зарубежный трафик. По мере выхода из строя расположенных в России серверов Google Global Cache и на фоне увеличения потребления контента с этой площадки операторы все больше получают трафик из-за рубежа.

В целом интернет-трафик растет достаточно быстрыми темпами. В 2008 г. отчет Cisco предсказывал его удвоение каждые два года, главным образом, благодаря росту популярности потокового HD-видео и различных приложений Web 2.0. Также этому способствует широкое распространение социальных сетей.