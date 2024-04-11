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57% россиян предпочитают узнавать новости из телеграм-каналов и от блогеров, а не от СМИ

Ежедневно следят за новостями только 20% россиян. 27% не ищут новости о стране и мире намеренно, но узнают их от друзей и знакомых. Об этом свидетельствуют данные исследований крупнейшей российской платформы по работе с блогерами Perfluence. В опросе приняли участие 3,5 тыс. интернет-пользователей от 18 до 55 лет, живущие во всех регионах России. Об этом CNews сообщили представители Perfluence.

35% опрошенных указали, что следят за различными новостями и знают ключевые события недели. 18% россиян следят за новостями выборочно, фокусируясь только в интересных для них сферах.

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Вы следите за новостями?

Почти половина опрошенных отметили, что пристальнее следят за новостями в течение последнего года — такие изменения отметили 45% респондентов.

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Заметили ли вы, что стали чаще следить за новостной повесткой за последний год?

17% опрошенных узнают о событиях из классических медиа, но новости по телевизору смотрят немногие — 7%.

Для 32% участников исследования ключевой новостной площадкой стал Telegram. Блогеры — для 25%. Большинство респондентов, ответивших так, — мужчины и женщины с 18 до 35 лет. YouTube-каналы источником новостей считают 13% россиян.

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Откуда вы чаще всего узнаете последние новости?

57% россиян узнают последние новости в Telegram и от блогеров, а 32% опрошенных считают, что получать информацию из этих каналов еще и гораздо интереснее. 25% отметили, что следить за блогерами и каналами в Telegram удобнее. А 24% уточняют, что информация на таких площадках подается объективнее. 9% считают, что подобный формат помогает им меньше тревожиться от чтения последних новостей.

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Почему вы предпочитаете узнавать последние новости через Telegram-каналы или блогеров?
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