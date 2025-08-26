R-Style Softlab поставила ИТ-кластер для работы с ИИ для МСХА имени К.А. Тимирязева

R-Style Softlab выполнила поставку ИТ-оборудования для Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева. Для нужд высшего учебного заведения был сформирован и поставлен ИТ-кластер, позволяющий развернуть работу с нейросетями и анализом больших данных. Высокопроизводительные серверы российского производства, СХД из реестра Минпромторга и инфраструктурные компоненты создали полноценную базу для работы с искусственным интеллектом академии.

Производительность ИТ-кластера позволяет анализировать спутниковые и дрон-снимки для мониторинга сельхозугодий, прогнозировать урожайность и моделировать климатические риски; обрабатывать генетические и биотехнологические данные в растениеводстве, внедрять цифровые сервисы и готовить студентов к работе с современными ИИ-инструментами.

Директор проектного института цифровой трансформации АПК РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Анастасия Греченева сказала: «Новая инфраструктура позволит применять технологии искусственного интеллекта в аграрной науке, анализировать большие массивы данных, создавать практические цифровые решения и готовить специалистов, способных работать с современными инструментами».

Руководитель отдела технического пресейла R-Style Softlab Илья Булаев отметил: «Мы рады, что наша компания участвует в создании современной цифровой инфраструктуры для Тимирязевской академии. Поставленные решения открывают новые возможности в применении искусственного интеллекта, а также позволяют формировать собственные цифровые сервисы».

Созданный кластер становится той ИТ-инфраструктурой, которая необходима для реализации в РГАУ-МСХА программ подготовки топ-специалистов в области искусственного интеллекта. Эти программы стартуют в 2025 г. при поддержке Минцифры России, а Россельхозбанк выступает якорным индустриальным партнёром университета. На базе кластера формируется внутренний контур ИИ-разработок академии на стыке аграрных и цифровых компетенций, включая работу проектного института цифровой трансформации АПК и IoT-полигона «Цифровое растениеводство»

Университет, основанный в 1865 г., является старейшим сельскохозяйственным вузом России и одним из ключевых научных центров в области агрономии, биотехнологий и цифрового земледелия.