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Газпромнефть Центр

СОБЫТИЯ

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20.08.2026 В АО «НТЦ ИТ РОСА» сменился генеральный директор 1
28.01.2022 Власти запретили «Газпром нефти» удалять «порочащее» видео из «Вконтакте», Facebook и YouTube, чтобы не «умалить свободу в интернете» 2
10.08.2018 «КОРУС Консалтинг» предложит заказчикам HR-сервис Skillaz 1
06.02.2018 Мобильное приложение сети АЗС «Газпромнефть» скачали более 1 млн клиентов 2
19.09.2017 Знаменитые французские серверы притворятся российскими для продаж на 700 миллионов 1
19.08.2013 «Газпромнефть-Центр» продлил лицензии на Eset NOD32 Smart Security 1
05.03.2010 Система «АвтоТрекер» внедрена в компании «Газпромнефть-Центр» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Газпромнефть Центр и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12718 2
СИС груп - Сертифицированные информационные системы груп 32 1
Microsens 4 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 1
АвтоТрекер 104 1
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Газпром нефть 727 6
Газпром ПАО 1493 2
Маяк НПП 2 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8883 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
Транснефть 335 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 1
Uber 359 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Судебная власть - Judicial power 2508 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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