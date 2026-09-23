Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201672
ИКТ 15645
Организации 11857
Ведомства 1512
Ассоциации 1126
Технологии 3598
Системы 27082
Персоны 88040
География 3134
Статьи 1588
Пресса 1338
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2856
Мероприятия 894

Семичастнова Наталья

СОБЫТИЯ


23.09.2026 «Корус Консалтинг» представил новый бренд – платформу для маркировки Wemark 1
10.06.2024 «Корус Консалтинг» предложит клиентам российское решение для автоматизации рекрутмента «Нота Юнион» 1
25.12.2020 Интернет-магазин La Redoute внедрил систему маркировки товаров 1
22.09.2020 «Корус Консалтинг» подключил Geox к системе обязательной маркировки обуви в России 1
13.07.2020 Boardriders внедрила «iDocs: Маркировка» для учета маркированной обуви 1
04.12.2019 ГК «Корус консалтинг» приняла участие в разработке системы расчета ставок для ПГК 1
17.09.2019 «Корус консалтинг» поможет производителям молочной продукции с маркировкой 1
04.12.2018 «Корус консалтинг» предложил интеграционное решение по маркировке продукции для ритейлеров, дистрибуторов и производителей 1
22.08.2018 «Корус консалтинг» и Westernacher объявили о начале сотрудничества 1
15.08.2018 «Корус Консалтинг» адаптирует SAP ERP под изменившуюся ставку НДС 1
10.08.2018 «КОРУС Консалтинг» предложит заказчикам HR-сервис Skillaz 1
31.01.2018 «Корус Консалтинг» создал ECM-систему для ОЦО «Мегафона» 1
19.09.2017 SAP сертифицировала решение «Корус Консалтинг» для интеграции с ИС «Меркурий» 1
05.04.2017 «Корус Консалтинг» подтвердил соответствие стандартам SAP PCoE 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Семичастнова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1501 14
SAP SE 5626 8
МегаФон 10907 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 263 2
Westernacher 1 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 527 1
Microsoft Corporation 25856 1
9685 1
KPMG 279 1
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 83 1
Data Matrix - Дата Матрикс 92 1
DiState - ДиСтэйт 6 1
OpenText 240 1
МегаФон Пикта - Общий центр обслуживания - МегаФон Единый контакт-центр 16 1
Uber 365 1
Газпромнефть Центр 7 1
La Redoute 5 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Geox 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8997 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 211 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6669 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3347 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 144 1
Федеральное казначейство России 1953 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36662 8
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1406 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54602 5
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 819 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7856 5
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2969 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14090 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4442 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14116 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23556 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7574 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18310 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26258 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3688 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2541 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4688 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1700 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12320 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23121 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 336 1
Управляемость - Manageability 2335 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 358 1
Контроллинг 106 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5323 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1548 1
Оцифровка - Digitization 5240 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4372 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6679 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 708 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3008 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1325 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 268 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8369 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4910 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24672 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6417 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 239 4
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 35 2
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 77 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 458 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 2
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 97 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 42 1
SAP OpenText 1 1
OpenText ECM Suite - OpenText Enterprise Content Management - OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 33 1
ФГИС Меркурий ВетИС.API 15 1
Корус Консалтинг - iDocs:Документооборот 3 1
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 1
Корус Консалтинг - WEMARK - iDocs:Маркировка 1 1
Microsoft Office 4211 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 196 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 67 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 234 1
КриптоПро myDSS - КриптоПро DSS Lite 35 1
Стрелкина Любовь 10 1
Дмитриев Александр 56 1
Комаров Сергей 16 1
Соколова Анна 3 1
Таиров Борис 1 1
Панасюк Иосиф 9 1
Спирин Антон 88 1
Водяницкий Александр 5 1
Урьяс Вадим 98 1
Семенов Александр 168 1
Россия - РФ - Российская федерация 167925 11
Европа 25017 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55019 1
Азия - Азиатский регион 5948 1
Италия - Итальянская Республика 4519 1
Франция - Французская Республика 8196 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14850 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58293 5
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1959 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3330 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27573 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3530 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 390 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2768 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6663 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16295 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 453 1
Ветеринария - Ветеринарная медицина - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 108 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53950 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9180 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6616 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6856 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1750 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1158 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8555 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 864 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 483 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6666 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7916 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2459 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5039 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1686 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5651 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3082 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4067 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 662 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще