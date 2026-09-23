Индексная книга (каталог) CNews*
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Семичастнова Наталья
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 14
Семичастнова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1501 14
|SAP SE 5626 8
|МегаФон 10907 2
|ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 263 2
|Westernacher 1 1
|Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 527 1
|Microsoft Corporation 25856 1
|1С 9685 1
|KPMG 279 1
|HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 83 1
|Data Matrix - Дата Матрикс 92 1
|DiState - ДиСтэйт 6 1
|OpenText 240 1
|Стрелкина Любовь 10 1
|Дмитриев Александр 56 1
|Комаров Сергей 16 1
|Соколова Анна 3 1
|Таиров Борис 1 1
|Панасюк Иосиф 9 1
|Спирин Антон 88 1
|Водяницкий Александр 5 1
|Урьяс Вадим 98 1
|Семенов Александр 168 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4067 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.