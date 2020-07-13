Boardriders внедрила «iDocs: Маркировка» для учета маркированной обуви

ГК «Корус консалтинг» подключила крупного производителя и дистрибутора одежды и снаряжения для экстремальных видов спорта Boardriders к государственной системе маркировки товара. Внедренное решение «iDocs: Маркировка» поможет защитить российских потребителей мировых брендов от контрафактного товара.

Продукция Boardriders – в частности, обувь – попадает под действие распоряжения правительства РФ об обязательной маркировке: с 1 июля 2020 года в рознице может продаваться только маркированная обувь. Компания столкнулась с необходимостью внедрить систему за крайне ограниченное время. Учет движения кодов маркировки необходимо было отразить в различных системах заказчика, обеспечивая сквозные бизнес-процессы, а также учесть в проекте наличие разных каналов реализации товара. Усложняли подключение к ГИС маркировки регулярные изменения технических, организационных и юридических моментов государственного проекта по маркировке товаров.

Для реализации проекта по передаче информации о движении товаров, подлежащих обязательной маркировке, в государственную систему «Честный знак» руководство Boardriders выбрало ГК «Корус консалтинг», как компанию, имеющую уже реализованные проекты по маркировке обуви и аналогичных проектов «Меркурий».

Эксперты «Корус консалтинг» провели анализ бизнес-процессов Boardriders, логистику, складские операции, взаимодействие с системой электронного документооборота и продажи. По результатам анализа в качестве ИТ-решения, соответствующего требованиям компании, предложили «iDocs: Маркировку», интеграционное решение с универсальной архитектурой, максимально подходящее для этого проекта (собственная разработка ГК «Корус консалтинг»). Так как архитектура решения «iDocs: Маркировка» была отработана и оптимизирована по результатам ряда внедрений, в текущем проекте потребовались минимальные доработки для интеграции с другими системами Заказчика. Дополнительно ИТ-компания обучила пользователей Boardriders работе в новой системе.

«С помощью “iDocs: Маркировка” мы автоматизировали процесс контроля, создания, перемещения и списания кодов маркировки, тем самым сократив на это время. На данный момент мы проводим тестирование всех компонентов новой системы, но мы уже отмечаем положительные моменты, которые используются в продажах. В наших планах – подключение к существующему решению новых товарных групп легпрома», – сказал Александр Водяницкий, ИТ-директор Boardriders.

«Среди выгод маркировки стоит отметить важный момент: покупатели могут быть уверены, что приобретаемая ими обувь оригинальная и прошла все этапы проверки. В любой момент они могут получить достоверную информацию о товаре, проверив код маркировки через систему “Честный знак”. Для самого производителя факт подключения к госсистеме – возможность продемонстрировать рынку “чистоту” бизнеса. Мы были рады помочь Boardriders подобрать наилучшее решение для гибкой интеграции системы маркировки товаров в бизнес-процессы с минимальными затратами бюджета», – отметила Наталья Семичастнова, заместитель генерального директора ГК «Корус консалтинг».