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«Корус Консалтинг» предложит клиентам российское решение для автоматизации рекрутмента «Нота Юнион»

Российская ИТ-компания, предоставляющая услуги по консалтингу, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов группа «Корус Консалтинг» расширила портфель предлагаемых клиентам решений. В него вошла система для автоматизации рекрутмента «Нота Юнион» (ex. TalentForce), разработанная вендором «Нота» (Холдинг Т1). Об этом компании сообщили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), подписав соглашение о партнерстве.

«Корус Консалтинг» планирует дистрибутировать решение на российском и международном рынках, в частности в банковском секторе, ритейле и телекоме. В дальнейшем компания возьмет на себя реализацию проектов от предпроектного исследования до настройки и техподдержки решения. Партнеры сформируют единую команду, чтобы максимально бесшовно обучить ИТ-специалистов «Корус Консалтинг» работе с новым решением и его поддержке. Партнерство позволит вендору «Нота» сфокусироваться на комплексном функциональном и технологическом развитии продукта — например, добавлении инструментов на базе искусственного интеллекта и роботов-помощников.

С помощью «Нота Юнион» компании смогут снизить расходы на HR, автоматизировав процесс найма, а также упростить оценку KPI рекрутеров. Система позволит российскому бизнесу объединить все рекрутинговые процессы в единый контур и улучшить конверсии найма специалистов.

«Мы ставим перед собой амбициозную цель — в течение нескольких лет сделать «Нота Юнион» одним из самых популярных отечественных решений для автоматизации рекрутмента. В лице «Корус Консалтинг» мы нашли проактивного партнера, чья экспертиза, богатый опыт и глубокое понимание потребностей бизнеса помогут наилучшим образом выстраивать работу с компаниями уровня enterprise», — подчеркнул Антон Спирин, коммерческий директор по продуктам и сервисам, Холдинг Т1.

«Мы рады заключить с "Нота" сотрудничество, основой которого стали не только масштабные совместные планы, но и настоящее взаимопонимание, близость корпоративных культур наших компаний. "Нота Юнион" — зрелое и перспективное HR-решение для российского рынка, которое позволит нам существенно расширить практику партнерских взаимодействий», — отметила Наталья Семичастнова, заместитель генерального директора группы «Корус Консалтинг».

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