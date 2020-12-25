Интернет-магазин La Redoute внедрил систему маркировки товаров

ГК «Корус консалтинг» завершила проект по созданию системы маркировки товаров на платформе «iDocs: Маркировка» для La Redoute. Онлайн-магазин получил полностью интегрированное в ИТ-инфраструктуру решение, которое передает данные о движении товаров в государственную учетную систему.

Французский интернет-магазин La Redoute давно развивается на российском рынке, предлагая покупателям эксклюзивные европейские бренды модной одежды и обуви, а также товары для интерьера. Перед компанией стояла задача защитить продаваемую продукцию от контрафакта и обеспечить соответствие новым требованиям Правительства России.

Интернет-магазин La Redoute искал универсальный сервис, способный автоматизировать заведение, учет и передачу кодов маркировки в государственную учетную систему. Выбор пал на интеграционное решение «iDocs: Маркировка» компании «Корус консалтинг», предназначенное для производителей продукции, дистрибуторов и ритейлеров. Разработка соответствует требованиям регулятора, позволяет интегрироваться с основными ERP-системами и настраиваться под специфические бизнес-процессы компаний.

Проект реализовали в два этапа: к июлю 2020 г. обеспечили автоматизацию процесса маркировки обуви, а до 1 декабря 2020 г. – текстиля. После этого проект был передан на сопровождение для своевременного обновления системы в соответствии с изменениями со стороны законодательства.

Сейчас в новой системе работают как сотрудники компании La Redoute во Франции (в том числе, производственный отдел), так и специалисты провайдера логистических услуг и российского представительства компании.

«Особенность проекта заключается в том, что все товары La Redoute реализуются через интернет, специализация компании – дистанционная торговля, по которой у российского регулятора не были утверждены четкие требования к процессам. Несмотря на повышенную сложность проекта, мы смогли уложиться в установленные сроки и помогли компании поддержать важную функциональность ко вступлению требований законодательства в силу», – отметила Наталья Семичастнова, заместитель генерального директора ГК «Корус консалтинг».

«Сейчас процесс обмена данными с ГИС “Маркировка” у нас полностью автоматизирован. Это не только позволило нам поддержать требования законодательства без остановки продаж и бизнес-процессов, но и стало дополнительной гарантией качества и подлинности продукции для наших клиентов по всей стране», – сказала Анна Соколова, операционный директор La Redoute.