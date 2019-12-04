ГК «Корус консалтинг» приняла участие в разработке системы расчета ставок для ПГК

ГК «Корус консалтинг» приняла участие в создании автоматизированной системы расчета стоимости услуг по перевозке грузов одного из крупнейших частных железнодорожных операторов России – Первой грузовой компании (ПГК). Решение реализовано на базе SAP Transportation Management (SAP TM).

Благодаря новой системе специалисты компании могут в короткие сроки формировать оптимальное коммерческое предложение для каждого клиента. В SAP TM работают сотрудники коммерческого блока в 14 филиалах ПГК.

Теперь процесс выглядит следующим образом: при получении заявки на перевозку груза менеджер ПГК вводит основную информацию в CRM-систему, которая передает их в тарифный калькулятор. При обработке данных сервис учитывает маршрут следования, информацию о требуемом роде подвижного состава, виде груза и другие параметры, а также связывается с внешней программой – «Rail-Тариф», которая помогает рассчитать оптимальную стоимость перевозки. После утверждения расчета коммерческое предложение формируется автоматически.

«Одна из ключевых задач ПГК – развитие клиентского сервиса. Нам важно, чтобы партнерам было удобно и комфортно с нами работать. Проект, реализованный совместно с компанией «Корус консалтинг», не имеет на рынке аналогов по точности и сложности вычислений. Автоматизация процесса ценообразования, причем адаптированная под индивидуальные задачи компании и сервисные контракты, помогла оптимизировать работу сотрудников коммерческого блока, сделать систему расчета ставок максимально оперативной и прозрачной», – сказал Вадим Урьяс, заместитель генерального директора по ИТ Первой грузовой компании.

«Совместно со специалистами ПГК мы разработали математическую модель расчета грузопотоков России и СНГ с учетом тарифных сеток и особенностей логистики. Программное решение позволяет компании быстрее реагировать на новые клиентские запросы. Проект в ПГК – один из самых интересных для нас. Помимо уже реализованной функциональности, мы работаем над внедрением инструментов динамического ценообразования, а также масштабированием системы. Надеюсь, что впереди нас ждет еще много плодотворной работы», – отметила Наталья Семичастнова, заместитель генерального директора ГК «Корус консалтинг».