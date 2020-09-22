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«Корус Консалтинг» подключил Geox к системе обязательной маркировки обуви в России

Интеграция Внедрения ИТ в госсекторе

ГК «Корус Консалтинг» завершила проект по подключению итальянского производителя обуви Geox к системе передачи в государственную учетную систему информации о движении подлежащих обязательной маркировке товаров. Внедренное ИТ-решение «iDocs: Маркировка» позволяет отслеживать движение всей импортируемой продукции от склада в Италии до конечного потребителя.

С 1 июля 2020 г. все участники обувного рынка России должны производить обязательную маркировку продукции и передавать в государственную систему все сведения о производстве, импорте и продаже товаров; с марта 2020 г. запрещен ввоз в страну обуви без маркировки. Чтобы соответствовать требованиям законодательства, крупному итальянскому производителю обуви и одежды Geox необходимо было организовать обмен данными между собственными ИТ-платформами, ИТ-решением 3PL-оператора и системой российского госрегулятора «Честный знак». Существенной сложностью стало то, что компании к назначенному сроку требовались дополнительные доработки внутренних учетных систем.

Партнером по проекту была выбрана ГК «Корус Консалтинг». Для интеграции систем использовали решение «iDocs: Маркировка», собственную разработку ИТ-компании. Оно передает в государственную учетную систему информацию о движении товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Чтобы обеспечить своевременный старт всех процедур маркировки товаров на зарубежных складах и таможенного оформления на границе специалисты «Корус Консалтинг» предложили использовать механизм загрузки и выгрузки данных через шаблоны Excel. Параллельно проектная команда разрабатывала инструменты автоматизации обмена данными. Специалисты ИТ-компании доработали существующие схемы бизнес-процессов Geox и создали программные интерфейсы (API) для интеграции систем производителя и 3PL-оператора с сервисом «iDocs: Маркировка», развернутым в облаке.

«Благодаря проекту мы смогли в короткие сроки осуществить маркировку складских остатков и вновь произведенных товаров. Компания получила решение, которое позволяет автоматически вести учет кодов маркировки: генерировать их, изготовлять и вводить в оборот средства идентификации, а также передавать сведения о перемещении маркированного товара в ГИС “Честный знак”. Впереди – ввод обязательной маркировки товаров легкой промышленности, а значит, следующим этапом будет автоматизация процесса для других групп товаров компании – верхнюю одежду бренда», – отметил Сергей Комаров, руководитель проектов компании Geox.

«ИТ-решение “iDocs: Маркировка” дала возможность Geox вести учет кодов маркировки автоматически, используя привычные для пользователей интерфейсы внутренних учетных систем. И поскольку у производителя несколько патентов на собственные разработки водонепроницаемых дышащих материалов, наличие корректного кода маркировки – важное подтверждение, что товар не является контрафактом», – сказала Наталья Семичастнова, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».

Geox – итальянский производитель классической и повседневной обуви и верхней одежды для мужчин, женщин и детей. Визитная карточка бренда – запатентованные инновационные технологии, обеспечивающие обуви и одежде дышащие свойства и защиту от влаги в различных погодных условиях. Инновации компании защищены 40 патентами и 25 патентными заявками.

Geox является одним из крупнейших мировых игроков на международном рынке. 70% доходов приходится на более чем 110 зарубежных стран и только 30% – на Италию. Продукция представлена по всему миру в более 10 тыс. мультибрендовых и 974 монобрендовых магазинах.

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