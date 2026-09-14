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Крылов Александр

СОБЫТИЯ


14.09.2026 Рухнул крупный российский интернет-провайдер. Десятки тысяч абонентов остались без домашнего интернета и телевидения 1
Kubernetes: Легкий старт 2025 1
25.11.2025 Платформа «Штурвал» возглавила рейтинг CNewsMarket «Kubernetes: легкий старт» 1
19.11.2025 Александр Крылов -

Александр  Крылов, «Штурвал»: «Ванильный» Kubernetes больше не нужен

 15
16.06.2025 Платформа «Штурвал» теперь позволяет раскатывать кластеры Kubernetes без мощного «железа» 1
03.10.2023 A&T Group персонализировала общение с клиентами при помощи решения «Телфин», Roistat и amoCRM 1
24.12.2018 Сбербанк и «Газпром нефть» предоставили клиентам АЗС возможность оплатить топливо в смартфоне 1
06.02.2018 Мобильное приложение сети АЗС «Газпромнефть» скачали более 1 млн клиентов 1
26.05.2016 Система BioLink BioTime внедрена в сети быстрого питания «Теремок» 1
07.12.2011 В Шереметьево начинается тестирование автоматических пограничников 1
19.05.2010 «Нанософт» будет продвигать в России продукты CSoft Development 1
17.09.2008 Dr.Web AV-Desk защитит абонентов SkyNet 1
02.02.2007 Домашние сети: вандализм, черный PR и бои без правил 1
18.11.2002 Биологические микрочипы: будущее медицины 1

Публикаций - 14, упоминаний - 28

Крылов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 111 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 2
Google LLC 12758 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Roistat 18 1
ЛайфТелеком - Телфин 294 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 130 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
Network Solutions - Web.com 107 1
ВЭБПлас 38 1
Элтел Нетворкс 57 1
Наука-Связь - Nauka Lab 22 1
ПиН Групп - Ниеншанц Хоум 54 1
Простор Телеком - Prostor Telecom - Квантум ЗАО 31 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Luntry - Лантри - КлаудРан 34 1
Unet - Юнет Коммуникейшн 4 1
Dr.Web - Доктор Веб 1295 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 721 1
9661 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - СиСофт ГК - CSoft Group 124 1
Нанософт 150 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1706 1
Telegram Group 2973 1
Рексофт - Reksoft 491 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 309 1
Ниеншанц 124 1
Газпром нефть 737 2
Газпромнефть Центр 7 1
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 24 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1801 1
Жилкомсервис 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8965 1
Газпром ПАО 1497 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1161 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 515 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13999 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 105 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3677 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1446 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36549 4
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2522 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3800 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2022 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4896 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6090 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16514 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2390 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2907 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35511 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54448 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18200 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8725 2
DevOps - Development и Operations 1263 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33759 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13064 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 425 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1432 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1617 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3715 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1206 1
Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 107 1
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор 257 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 520 1
Биометрический паспорт 40 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12290 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23085 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10791 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13321 1
Пропускная способность - Bandwidth 1925 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11600 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9679 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1710 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2077 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2340 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 622 1
Маршрутизация - Routing 619 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 291 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 88 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 785 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3576 2
Apple - App Store 3138 2
Dr.Web AV-Desk 148 1
МВД РФ - ФМС РФ - ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 48 1
BioLink BioTime 67 1
BioLink FingerPass 48 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 181 1
Linux Foundation - CNCF - Argo CD 10 1
Kaspersky Container Security 24 1
Нанософт - nanoTDMS 4 1
Google Android 15320 1
Apple iOS 8623 1
Нанософт - nanoCAD 150 1
CSoft Development - Model Studio CS 33 1
Apple Pay 521 1
Docker - Платформа распределённых приложений 558 1
Qsoft - amoCRM 154 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 394 1
Егоров Максим 36 1
Горохов Дмитрий 11 1
Лебедев Олег 16 1
Васюков Григорий 14 1
Стрельцов Валерий 11 1
Анчунов Дмитрий 8 1
Кочетков Вячеслав 7 1
Короткова Наталья 2 1
Кропачев Павел 1 1
Кротов Алексей 1 1
Лазарева Мария 4 1
Спиридонов Игорь 1 1
Леонов Егор 1 1
Попов Анатолий 155 1
Духовницкий Олег 91 1
Кусков Денис 221 1
Россия - РФ - Российская федерация 167555 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47876 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19673 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 114 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54965 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1098 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3601 1
США - Калифорния 4837 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 424 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16233 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 678 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6092 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 1
Английский язык 7053 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1328 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2770 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6123 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53862 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8934 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34079 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18291 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6775 1
Паспорт - Паспортные данные 2878 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3216 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3127 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1293 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11433 1
Здравоохранение - Фарминдустрия - Антибиотики - Antibiotics 101 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2031 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 450 1
Металлы - Медь - Copper 867 1
Металлы - Золото - Gold 1256 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3211 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6724 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1462 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1793 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1922 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1410 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3882 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1529 1
Миграция населения - Миграционные службы 450 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4597 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5783 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1919 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12391 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 779 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5025 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8654 2
IDC - International Data Corporation 4997 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
РАН ИМБ ФГБУН - Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук - Лаборатория биологических микрочипов - Центр биологических микрочипов 6 1
РАН - Российская академия наук 2136 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 752 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
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