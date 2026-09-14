Индексная книга (каталог) CNews*
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Крылов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 28
Крылов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Егоров Максим 36 1
|Горохов Дмитрий 11 1
|Лебедев Олег 16 1
|Васюков Григорий 14 1
|Стрельцов Валерий 11 1
|Анчунов Дмитрий 8 1
|Кочетков Вячеслав 7 1
|Короткова Наталья 2 1
|Кропачев Павел 1 1
|Кротов Алексей 1 1
|Лазарева Мария 4 1
|Спиридонов Игорь 1 1
|Леонов Егор 1 1
|Попов Анатолий 155 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Кусков Денис 221 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.