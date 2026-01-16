Разделы

Наука-Связь Nauka Lab

Наука-Связь - Nauka Lab

  • NAUKA LAB – Российская ИТ-лаборатория на базе телеком-оператора
  • ООО «Наука-Связь» (NAUKA). Лаборатория создана для оказания помощи российским предприятиям в выборе и переходе на отечественные ИТ решения. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


16.01.2026 Nauka Lab провела испытания полностью импортозамещенного кластера PT NGFW и PT Sandbox от Positive Technologies 3
01.04.2025 Nauka Lab завершила тестирование сервера Qtech QSRV-171012-P-R и программного обеспечения РОСА 3
05.09.2024 ФПМИ и Nauka Lab расширяют сотрудничество по импортозамещению ИТ-решений 6
27.08.2024 Nauka приобрела новые активы и расширила деятельность в направлении «Телеком» 4
07.08.2024 Александр Ходинов, NAUKA LAB: Лаборатория будет отслеживать появление перспективных российских ИТ-продуктов для бизнеса 3
15.07.2024 «Цифровые платформы» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 3
13.06.2024 Nauka активно участвует в государственной программе импортозамещения 5
29.02.2024 Nauka совместно с МФТИ запускает ИТ-лабораторию в целях исследования отечественного ПО и оборудования 6
02.12.2013 «МегаФон» получил контракт ГЦСиЗИ на оказание услуг по передаче данных 1
22.08.2013 Рынок телеком-операторов пребывает в затишье 1
14.03.2012 Акции «Ютинет.Ру» включили в Индекс «ММВБ – инновации» 1
21.01.2010 Россия: две ИКТ-компании передумали идти на биржу 1
28.10.2009 Россия: Новые ИКТ-компании выходят на биржу в 2009 г. 1
15.04.2009 Абоненты «ЛАНК Телеком» под защитой Dr.Web AV-Desk 1
28.01.2009 Dr.Web AV-Desk защитит абонентов «ПетерСтара» от вирусов и спама 1
20.11.2008 Абоненты «Глобальных ТелеСистем» под защитой Dr.Web AV-Desk 1
17.09.2008 Dr.Web AV-Desk защитит абонентов SkyNet 1
19.12.2007 «Наука-Связь» развивает VoIP-сеть на базе софтсвича «МФИ Софт» 1
31.05.2004 "АПТ Телеком" за май поставил 1100 портов Definity 1
01.04.2004 Передача данных в рентгеновском диапазоне становится реальностью 2

Публикаций - 20, упоминаний - 46

Наука-Связь и организации, системы, технологии, персоны:

Dr.Web - Доктор Веб 1276 4
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 262 2
Вега-ГАЗ 4 2
Глобальные ТелеСистемы 2 2
МегаФон 9988 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2537 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 2
Элтел Нетворкс 57 2
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 56 1
Ланит - АПТ Телеком 22 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 501 1
МТС - Комстар ОТС Регионы - ЛАНК Телеком 15 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 1
Волхов-Онлайн 1 1
ЭР-Телеком Холдинг - Новотелеком 15 1
Ютинет.Ру ГК - Платформа Ютинет.РУ 39 1
ТелКо Групп 21 1
Ростелеком 10367 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3137 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14406 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 883 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 391 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1540 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 1
Qtech - Кьютэк 183 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 355 1
МФИ Софт 123 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 1
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 44 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1801 3
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 2
Наука НПО 25 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 2
DST Global - Digital Sky Technologies 227 2
101Hotels.com 456 1
Фармсинтез 1 1
ИСКЧ - Институт стволовых клеток человека - РБТ - Развитие БиоТехнологий 4 1
Плазмек 1 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 434 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 1
СеверТрансКом - Северная Транспортная Компания 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12942 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4975 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3476 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2262 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 914 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73549 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8462 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13650 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4933 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1709 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31875 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9869 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7744 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 684 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 740 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13018 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12026 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 2
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3278 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 2
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 374 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 2
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 372 1
Пропускная способность - Bandwidth 1832 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1980 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 391 4
Dr.Web AV-Desk 147 4
Dr.Web Антивирус+Антиспам 36 2
Microsoft Windows 16387 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 2
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 19 2
НТЦ ИТ Роса - Хром 154 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 873 1
Linux OS 10964 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 314 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 121 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 104 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Qtech QSRV - серия СХД 16 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Avaya Definity УАТС 103 1
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 39 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 1
Ходинов Александр 3 3
Штейнсапир Дмитрий 2 2
Семейко Алексей 2 2
Драгушин Кирилл 2 2
Дегтярев Алексей 58 2
Зильберман Михаил 1 1
Вахрушин Вадим 2 1
Кадомский Вячеслав 82 1
Шустов Александр 2 1
Зинько Александр 1 1
Крылов Александр 13 1
Райгородский Андрей 45 1
Петров Андрей 32 1
Бондаренко Павел 3 1
Курасов Алексей 19 1
Зайцев Дмитрий 14 1
Бородовский Михаил 10 1
Никашов Константин 7 1
Белов Константин 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 157702 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45940 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18705 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 928 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 398 2
Россия - ДФО - Якутия - Алданский район - Алдан 19 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53511 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1085 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1302 1
Швеция - Королевство 3716 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3291 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4305 1
США - Нью-Йорк 3153 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1644 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2685 1
Нидерланды - Амстердам 622 1
Великобритания - Лондон 2410 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14521 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 755 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1604 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1659 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1705 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 791 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1345 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 335 1
Украина - Киев 1141 1
Швеция - Стокгольм 404 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 439 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10376 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 2
Аренда 2583 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6266 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 534 1
Skynet 52 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 543 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 768 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 459 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2964 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1210 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1753 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15196 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1106 3
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 242 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 54 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
