Nauka приобрела новые активы и расширила деятельность в направлении «Телеком»

ООО «Наука-Связь» и ПАО «Наука-Связь» приобрели контрольные доли в компаниях, объединенных брендом «Мосинтер»(московский оператор связи). Об этом CNews сообщили представители Nauka.

Приобретение контроля в компаниях оператора связи ГК «Мосинтер» (ООО «Телеком Плюс», ООО «Восток Телеком», ООО «Мифрил+») усилит положение холдинга на телекоммуникационном рынке, обеспечив дальнейшее развитие сети компании на территории Москвы и рост эффективности. Сделка должна привести к росту более чем на 10% годовой выручки телекоммуникационного направления холдинга «Наука-Связь».

«Мосинтер» - оператор связи с опытом работы на рынке более 20 лет. Абонентская база оператора – более 4000 абонентов.

Приобретение «Мосинтер» позволит расширить деятельность группы компаний «Наука-Связь» в направлении «Телеком», предложить заказчикам более комплексный подход к решению стоящих перед ними задач, увеличить консолидированные показатели группы.

В свою очередь клиенты ГК «Мосинтер» получат возможность доступа к более широкой линейке услуг, предоставляемой холдингом «Наука-Связь», а сотрудники компаний – новые возможности в развитии собственных компетенций.

В современных экономических реалиях и высокой конкурентной среде ГК «Наука-Связь» использует все эффективные возможности для роста. Холдинг рассматривает сделки слияний и поглощений как важный фактор развития, это существенная составляющая в реализуемой холдингом стратегии. В результате создается укрупненная и более эффективная компания, не только объединяющая возможности ее участников, но и позволяющая сделать очередной шаг в качественном развитии.