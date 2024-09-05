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Импортонезависимость
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ФПМИ и Nauka Lab расширяют сотрудничество по импортозамещению ИТ-решений

В марте 2024 г. ООО «Наука-Связь» и Физтех-школа прикладной математики и информатики МФТИ создали совместную ИТ лабораторию Nauka Lab и приступили к совместной работе в рамках договора о сотрудничестве. На первом этапе была разработана концепция ИТ-лаборатории, сформирована команда, обозначены направления исследований и запущена работа по тестированию российских аппаратных и программных ИТ-решений. Об этом CNews сообщили представители ООО «Наука-Связь».

В задачи совместной лаборатории Nauka Lab входит анализ потребностей отечественного бизнеса в импортозамещении ИТ-инфраструктуры. Помимо этого, команда лаборатории получает и обрабатывает заявки на тестирование, проводит исследования и вырабатывает экспертные рекомендации по кейсам заказчиков.

В августе 2024 г. команда лаборатории провела первую бизнес-встречу, в которой участвовали эксперты трех российских вендоров и представители 20 компаний-заказчиков. Дискуссия была посвящена теме «Отечественные ИТ-решения 2024: сетевое и серверное оборудование». По результатам встречи получены положительные отзывы о первых итогах работы команды и намечены пути дальнейшего взаимодействия с партнерами Nauka Lab.

А затем 16 августа 2024 г. в Московском Физико-Техническом Институте состоялась встреча представителей Физтех-школы и ООО «Наука-Связь». Генеральный директор ООО «Наука-Связь» Александр Зинько, оценив продуктивность взаимодействия с ФПМИ, высказал пожелание в расширении сотрудничества с научными коллективами Физтеха.

На встрече директор ИТ-департамента ООО «Наука-Связь» Кирилл Драгушин предложил внести изменения в формат сотрудничества, направленные на увеличение ценности результатов совместных исследований для производителей отечественных решений и компаний с актуальным запросом на импортозамещение. Данное предложение поддержали все участники совещания. В результате было принято решение совместно проработать детали и реализовать предложенные изменения.

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На встрече также были представлены результаты первого этапа совместной работы с ФПМИ. Эксперты Nauka Lab провели тестирование систем резервного копирования (СРК) отечественной разработки, в результате которого были подготовлены экспертные заключения (ознакомиться с ними можно, оставив заявку на сайте Nauka Lab).

Руководитель Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский отметил важность сотрудничества в рамках Nauka Lab, где студенты и аспиранты ФПМИ решают важные для отрасли задачи, получая при этом непосредственный опыт работы в ИТ-компании.

В планах совместной ИТ-лаборатории — комплексное тестирование отечественных систем виртуализации и поиск оптимальных решений для российского рынка.

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