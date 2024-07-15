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«Цифровые платформы» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ООО «Цифровые платформы» (ГК «Наука-Связь») объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Enterprise Certified 16 и «Системы доступа к внутренним цифровым ресурсам предприятия для автоматизации выездных инженерно-монтажных работ» (СГР 2022665112). Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

«Системы доступа к внутренним цифровым ресурсам предприятия для автоматизации выездных инженерно-монтажных работ» — отечественное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации проведения работ по подключению клиентов и взаимодействия систем в процессе выполнения работ. Функциональные возможности: автоматизация и упрощение учета проведенных работ, которые осуществляют мобильные монтажные бригады. Дальнейшая оценка проведенных работ по балльной системе с учетом времени, затраченного в процессе работ. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

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Импортонезависимость

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Совместимость ПО разработки ООО «Цифровые платформы» с СУБД Postgres Pro протестирована и подтверждена в ИТ лаборатории отечественных решений NAUKA LAB, основная задача которой — помочь российским предприятиям подготовиться к переходу на отечественные ИТ решения в кратчайшие сроки и без остановки бизнес-процессов», — отметил руководитель ИТ лаборатории NAUKA LAB Александр Ходинов.

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