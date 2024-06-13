Nauka активно участвует в государственной программе импортозамещения

Компании группы «Наука-Связь» (Nauka) подготовили и осуществили переход на отечественное ПО оборудования для промышленных объектов. Об этом CNews сообщили представители «Наука-Связь».

В мае 2024 г. ООО «Наука-Связь» завершило первую сделку по продаже клиентам отечественной операционной системы «Astra Linux». Первым заказчиком, заключившим контракт на приобретение операционной системы (ОС) «Astra Linux» стала компания Группы Nauka, ООО «Вега-Газ», которая реализует инфраструктурные проекты «под ключ» с предустановленным программным обеспечением для объектов нефтегазового сектора.

ООО «Наука-Связь» провела тестирование программного обеспечения отечественного вендора в рамках работы ИТ лаборатории Nauka LAB.

По итогам тестирования заявленного функционала и качества работы технической поддержки были получены положительные результаты. Операционная система «Astra Linux» обеспечивает высокую производительность, соответствует требованиям информационной безопасности и по результатам тестирования рекомендована Nauka LAB для использования в заданных условиях.

Совместный проект компаний Группы «Наука-Связь» осуществляется в рамках программы Правительства России по импортозамещению. В результате сложной геополитической обстановки и санкционного давления началась масштабная перестройка экономических процессов в нашей стране. В новых условиях отечественные компании создают собственные инновационные продукты, обеспечивая технологический суверенитет России.

«Astra Linux» – это российская сертифицированная ОС со встроенными средствами защиты информации (СЗИ) для стабильной и безопасной работы ИТ-инфраструктур любого масштаба и обработки информации различной степени конфиденциальности.

Сделка стала возможной, благодаря синергии и производственной кооперации в группе компаний. Проект оперативно реализован, вследствие чего от заказчика поступили новые заявки на приобретение лицензий ОС для рабочих станций и серверов.

Кроме значительного финансового результата и развития взаимоотношений с заказчиком, данный проект укрепляет статус Nauka как стабильно развивающегося партнера для отечественных вендоров программного обеспечения и оборудования.