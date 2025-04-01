Nauka Lab завершила тестирование сервера Qtech QSRV-171012-P-R и программного обеспечения РОСА

Исследовательская ИТ-лаборатория отечественных решений Nauka Lab в партнерстве с российскими вендорами производит комплексное тестирование отечественного оборудования и программного обеспечения для решений задач импортозамещения. На базе лаборатории проводятся испытания оборудования, востребованного у клиентов ООО «Наука-Связь» (Nauka), решающих задачи интеграции отечественного оборудования и программных продуктов РОСА в ИТ-инфраструктуру, ранее построенную на зарубежных аналогах.

Сервер Qtech QSRV-171012-P-R выпускается на базе процессоров Intel® Xeon Scalable 3rd в 1U-исполнении.

Тестирование серверного оборудования Qtech в Nauka Lab осуществлялось в соответствии с оригинальной программой и методикой испытаний, разработанной инженерами Nauka с учетом опыта проектирования, создания и эксплуатации ИТ-инфраструктур, располагающихся в офисах организаций-заказчиков Nauka в различных регионах России от Белгорода до Алдана (Республика Саха).

Сервер может быть рекомендован для эксплуатации средними и крупными корпоративными и государственными компаниями, для которых важным аспектом является отказоустойчивость и расширяемость, и может использоваться в любых сценариях, например, таких как: локальные файловые сервисы, обработка клиентских запросов высокой интенсивности, терминальные сервисы.

Программа и методика испытаний (ПМИ) предусматривали проверку базового функционала серверов, доступность и удобство интерфейса управления, проверку работы стека отечественного программного обеспечения, такого как серверная ОС и серверная виртуализация, нагрузочного тестирования, тестирования отказоустойчивости компонентов серверов, и другие важные аспекты эксплуатации, важные для заказчиков Nauka.

Сервер Qtech QSRV-171012-P-R в компактном размере 1U показал себя производительным и конкурентоспособным на рынке серверного оборудования России. Техподдержка и инженеры Qtech оказали профессиональную поддержку в решении рабочих задач.

В части тестирования работоспособности стека отечественных ИТ решений инженеры Nauka Lab использовали «РОСА Хром» 12.5 и ROSA Virtualization 3.0. Данные программные продукты находятся в реестре российского ПО, обладают сертификатом ФСТЭК по четвертому уровню доверия.

«РОСА Хром» 12.5 — это операционная система для компьютеров и серверов. Она создана на основе собственного репозитория компании разработчика ROSA 2021.1. ОС «РОСА Хром» включена в единый реестр российского ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ под № 1607.

Для организации тестового стенда серверной виртуализации использовали три сервера, внешнюю систему хранения, а также два сетевых коммутатора Qtech QSW-6900 уровня ядра ЦОД для обеспечения отказоустойчивости сети.

ROSA Virtualization использует гипервизор первого типа, который не требует предварительной установки операционной системы на физический сервер. Предусмотрена возможность организации доступа на основе ролей администратора, возможность группировки виртуальных машин в интерфейсе, поддержка консоли виртуальных машин.

Функциональное тестирование системы виртуализации ROSA Virtualization пройдено по следующим пунктам: создание виртуальных машин с заданными параметрами; базовые операции с виртуальными машинами (создание, запуск, выключение, перезагрузка); возможность установки гостевых расширений виртуальных машин; поддержка как «толстых» (предварительно размеченных), так и «тонких» (динамически расширяемых) дисков; создание снимков включенной и выключенной виртуальной машины; клонирование; живая миграция с западных решений; изменение ресурсов виртуальных машин; репликация по расписанию.

По работе сетевых подключений отмечена поддержка агрегации интерфейсов для хостов виртуализации, гибкость настройки сетевой системы, поддержка 802.1 для виртуальных машин.

Нагрузочное тестирование системы виртуализации включает тест на количество виртуальных машин, работу с СУБД, тест CPU, оперативной памяти, нагрузочный тест работы диска.

Производительность стенда в составе серверов Qtech и ROSA Virtualization, техническая поддержка со стороны вендоров, а также уровень безопасности решений находятся на высоком уровне.

Сервер может использоваться для развертывания серверной виртуализации, а также для создания VDI, гиперконвергентных и облачных сред, задач машинного обучения и искусственного интеллекта, СУБД, в аналитических и онлайн системах обработки транзакций (OLTP и OLAP), бизнес аналитики (BI), программно-определяемых хранилищ, сервисов хранения и обработки информации.

По результатам тестовой эксплуатации серверного оборудования в Nauka Lab производителю серверов передали рекомендации по развитию методик проверки качества выпускаемой продукции.

«Разработки российских вендоров Qtech и ROSA успешно прошли испытания в Nauka Lab и не только рекомендуются, а уже внедряются в ИТ инфраструктуры наших заказчиков», – сказал руководитель ИТ Лаборатории Nauka Lab Александр Ходинов.

«Наши решения, в том числе ROSA Virtualization, разрабатываются с прицелом на реальную эксплуатацию в корпоративной и государственной инфраструктуре, – отметил директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА Вячеслав Кадомский. – Мы высоко ценим возможность тесного взаимодействия с Nauka Lab и Qtech, поскольку такие совместные тестирования позволяют не только продемонстрировать зрелость отечественных ИТ-решений, но и повысить их качество и адаптацию под практические задачи российских заказчиков».

«Компания Qtech разрабатывает свои решения, ориентируясь на высокие требования государственных корпораций и коммерческих заказчиков. Организация совместных тестов и пилотных проектов помогает нашим партнерам и заказчикам быть уверенными в качестве и надежности оборудования Qtech и применять его при проектировании современных ЦОДов и построении информационной инфраструктуры», – сказал руководитель серверного направления Qtech Павел Бондаренко.