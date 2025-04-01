Получите все материалы CNews по ключевому слову
Qtech QSRV серия СХД
Серверные платформы серии QSRV спроектированы с учетом потребностей корпоративных пользователей в России для построения ИТ-инфраструктуры. Благодаря наличию резервных блоков питания, обеспечивается непрерывная работа оборудования в процессе эксплуатации.
Представленные серверные платформы внесены в реестр РЭП и имеют заключение Минпромторга, что подтверждает их производство на территории РФ. Это позволяет государственным заказчикам приобретать серверные платформы без ограничений. Кроме того, данное оборудование может быть использовано на объектах оборонно-промышленного комплекса как альтернатива импортным аналогам в сфере информационных технологий.
Qtech QSRV и организации, системы, технологии, персоны:
|Бондаренко Павел 3 2
|Яцун Михаил 2 2
|Рустамов Рустам 423 1
|Душа Игорь 22 1
|Пак Виктор 3 1
|Мыскин Роман 38 1
|Орлов Станислав 48 1
|Кадомский Вячеслав 52 1
|Ходинов Александр 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146794 13
|Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 957 1
|Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 385 1
|Россия - ДФО - Якутия - Алданский район - Алдан 17 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
Создано именных указателей - 172012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.