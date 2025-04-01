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Qtech QSRV серия СХД

Серверные платформы серии QSRV спроектированы с учетом потребностей корпоративных пользователей в России для построения ИТ-инфраструктуры. Благодаря наличию резервных блоков питания, обеспечивается непрерывная работа оборудования в процессе эксплуатации.

Представленные серверные платформы внесены в реестр РЭП и имеют заключение Минпромторга, что подтверждает их производство на территории РФ. Это позволяет государственным заказчикам приобретать серверные платформы без ограничений. Кроме того, данное оборудование может быть использовано на объектах оборонно-промышленного комплекса как альтернатива импортным аналогам в сфере информационных технологий.


01.04.2025 Nauka Lab завершила тестирование сервера Qtech QSRV-171012-P-R и программного обеспечения РОСА 2
25.11.2024 Подтверждена совместимость серверного оборудования Qtech и платформы виртуализации «Горизонт-ВС» компании ИЦ «Баррикады» 1
22.11.2024 Новые модели серверов Qtech 3-го поколения внесены в реестр Минпромторга 5
02.10.2024 Серверы QTech линейки QSRV совместимы со средствами доверенной загрузки Dallas Lock 1
30.09.2024 Серверы Qtech линейки QSRV совместимы со средствами доверенной загрузки Dallas Lock 1
25.12.2023 Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS с сервером QSRV 2
26.10.2023 Подтверждена совместимость серверного оборудования серии QSRV с платформой виртуализации ROSA Virtualization 14
27.04.2023 Подтверждена совместимость ОС «Альт Сервер 10» с серверами Qtech серии QSRV 7
03.03.2023 Подтверждена совместимость операционных систем РОСА с серверными платформами Qtech 9
05.05.2022 InfoWatch ARMA продолжает работу над интеграционными возможностями 2
11.04.2022 Подтверждена совместимость серверного оборудования Qtech с ОС Astra Linux Special Edition 4
11.03.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с сервером Qsrv 2
12.11.2018 Qtech представил контроллеры Wi-Fi на базе своих серверных платформ 1
20.08.2018 Qtech выпустил линейку серверных решений на базе Intel Xeon 2

Публикаций - 14, упоминаний - 53

Qtech QSRV и организации, системы, технологии, персоны:

Qtech - Кьютэк 176 14
Intel Corporation 12249 4
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 327 3
Конфидент ЦЗИ 111 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 863 2
Ред Софт - Red Soft 751 1
Ростелеком 9824 1
InfoWatch - Инфовотч 1030 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 868 1
Базальт СПО - BaseALT 677 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 642 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 512 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 108 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1972 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 98 1
Наука-Связь - Nauka Lab 19 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4257 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2946 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11860 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3085 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3173 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3018 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30157 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67632 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25708 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20043 7
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20993 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6218 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28304 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9528 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3942 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2549 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1500 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2719 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 580 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1144 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24485 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5808 2
DDR - Double data rate 2758 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11212 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11762 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16179 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21511 2
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 548 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11571 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 944 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 667 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 923 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6369 2
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BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 209 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 897 2
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 406 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12635 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15959 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 604 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6451 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1274 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1654 8
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 254 6
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 400 4
НТЦ ИТ Роса - Хром 122 4
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 180 3
Linux OS 10115 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 992 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 192 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 542 2
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 82 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 107 2
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 81 2
Aladdin JaCarta СКЗИ 166 2
АТ Бюро - ESMART - серия считывателей 41 2
Актив - Рутокен Guardant 56 2
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Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1353 1
Intel Xeon E 193 1
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Broadcom - VMware vSphere 570 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 49 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 61 1
НТЦ ИТ Роса - Барий - Linux 36 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 76 1
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SUSE Linux Enterprise Server - SLES 178 1
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Яцун Михаил 2 2
Рустамов Рустам 423 1
Душа Игорь 22 1
Пак Виктор 3 1
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Кадомский Вячеслав 52 1
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