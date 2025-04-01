Серверные платформы серии QSRV спроектированы с учетом потребностей корпоративных пользователей в России для построения ИТ-инфраструктуры. Благодаря наличию резервных блоков питания, обеспечивается непрерывная работа оборудования в процессе эксплуатации.

Представленные серверные платформы внесены в реестр РЭП и имеют заключение Минпромторга, что подтверждает их производство на территории РФ. Это позволяет государственным заказчикам приобретать серверные платформы без ограничений. Кроме того, данное оборудование может быть использовано на объектах оборонно-промышленного комплекса как альтернатива импортным аналогам в сфере информационных технологий.