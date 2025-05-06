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Порошин Михаил
|06.05.2025
|Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера Сервер» с серверным оборудованием Qtech 1
|08.04.2009
|Step Logic и GFA consult договорились о партнерстве 1
|20.01.2009
|GFA consult будет внедрять СЭД «БОСС-Референт» в Казахстане 1
Порошин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
|Intersoft Lab - Референт 156 1
|АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 1
|Казахстан - Республика 5623 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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