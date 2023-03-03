Подтверждена совместимость операционных систем РОСА с серверными платформами Qtech

Компания Qtech и НТЦ ИТ РОСА завершили испытания на совместимость операционных систем РОСА «Кобальт» 7.9 и РОСА «Хром» 12.3. Операционные системы были инсталлированы на серверные платформы: QSRV-462402R, QSRV-463602R, QSRV-361602R, QSRV-262402R, QSRV-261602R, QSRV-261202R, QSRV-260802R, QSRV-160802R, QSRV-160402R. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Результаты тестирования подтвердили полную совместимость и корректность работы серверов Qtech с операционными системами РОСА. Это является важным фактором для построения стабильной ИТ-инфраструктуры на базе отечественных технологий.

Серверные платформы Qtech используются на предприятиях с широким спектром прикладных задач и высокими требованиями к информационной безопасности, производительности и отказоустойчивости.

В зависимости от сложности задач специалисты Qtech предлагают заказчикам оптимальные решения на базе серверного оборудования компании для обслуживания высоконагруженных приложений.

Оборудование Qtech внесено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и Реестр промышленной продукции, произведенной на территории России. Таким образом, оборудование компании можно использовать в проектах по импортозамещению, осуществляемых государственными компаниями, ведомственными структурами, бизнесом с государственным участием.

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Операционные системы РОСА «Кобальт» и РОСА «Хром» выпускаются в клиентском и серверном вариантах и входят в состав реестра отечественного ПО Минцифры России. Кроме того, ОС РОСА «Кобальт» соответствует требованиям ФСТЭК России (№ 4039) «Профиль защиты операционных систем типа «А» четвертого класса» и может использоваться для обеспечения безопасности конфиденциальных данных, включая персональные, в государственных и корпоративных ИТ-системах.

Совместимость серверов Qtech с ОС РОСА — еще один успешный пример создания импортонезависимого стека. Работа оборудования Qtech на российских операционных системах – серьезное конкурентное преимущество, позволяющее предложить рынку готовое универсальное решение для развертывания прикладного ПО в широком кругу пользователей.