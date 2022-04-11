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Подтверждена совместимость серверного оборудования Qtech с ОС Astra Linux Special Edition

Qtech объявила о получении сертификата совместимости серверов Qtech QSRV-262402R, QSRV-261602R, QSRV-261202R, QSRV-260802R с операционной системой Astra Linux Special Edition. Корректность совместного функционирования данной линейки серверов и ОС была подтверждена в ходе испытаний, проведенных компаниями Qtech и «Русбитех-Астра».

Серверные платформы Qtech QSRV-26****R относятся к корпоративному классу и выполнены на базе материнских плат российской разработки. Их повышенная вычислительная производительность обусловлена применением двух процессоров Intel Xeon Scalable, позволяющих решать широкий круг поставленных задач, от работы с базами данных и обработки клиентских запросов высокой интенсивности до организации ИТ-инфраструктур крупных коммерческих и государственных предприятий.

Операционная система Astra Linux Special Edition, разработанная российской компанией Astra Linux, имеет встроенные средства защиты информации и отличается высокой стабильностью работы. Система разработана для защищенных ИТ-инфраструктур различного масштаба и предназначена для обработки данных любой степени конфиденциальности, в том числе сведений, составляющих государственную тайну (СВТ классов «3А», «2А» и «1А»). Об этом свидетельствует полученный сертификат специального назначения по требованиям безопасности информации к операционным системам типа «А» первого класса защиты в системе сертификации СЗИ ФСТЭК России №2557. Аналогичные сертификаты безопасности были получены от ФСБ и Минобороны, что позволило стать ей единственной ОС, обладающей всеми сертификатами в нашей стране. Операционная система Astra Linux Special Edition зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России.

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