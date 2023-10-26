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Подтверждена совместимость серверного оборудования серии QSRV с платформой виртуализации ROSA Virtualization

Компания Qtech и НТЦ ИТ РОСА завершили испытания совместимости серверных платформ серии QSRV с платформой виртуализации ROSA Virtualization. Испытания подтвердили стабильное взаимодействие двух ключевых компонентов в сфере информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

В рамках тестирования были использованы следующие модели: QSRV-463602-PB-E-R, QSRV-361602-E-R, QSRV-262402-P-R, QSRV-262402-E-R, QSRV-261602-E-R, QSRV-261202-P-R, QSRV-261202-E-R, QSRV-260802-P-R, QSRV-260802-E-R, QSRV-160802-P-R, QSRV-160802-E-R, QSRV-160402-P-R, QSRV-160402-E-R.

Серверные платформы серии QSRV спроектированы с учетом потребностей корпоративных пользователей в России для построения надежной ИТ-инфраструктуры. Благодаря наличию резервных блоков питания, обеспечивается непрерывная работа оборудования в процессе эксплуатации.

Представленные серверные платформы внесены в реестр РЭП и имеют заключение Минпромторга, что подтверждает их производство на территории России. Это позволяет государственным заказчикам приобретать серверные платформы без ограничений. Кроме того, данное оборудование может быть использовано на объектах оборонно-промышленного комплекса как альтернатива импортным аналогам в сфере информационных технологий.

ROSA Virtualization – это платформа виртуализации серверов и рабочих мест. Используется как в корпоративной, так и в ИТ-инфраструктуре государственных органов. ROSA Virtualization служит альтернативой VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и другим системам управления виртуализацией. Встроенные средства миграции позволяют перейти с популярных аналогов за считанные часы. Обладает сертификатом соответствия ФСТЭК России № 4610 по четвертому уровню доверия к средствам защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий.

В основе решения лежит гипервизор первого типа, который устанавливается непосредственно на физический сервер без необходимости развертывания ОС. Система поддерживает работу до десятков тысяч виртуальных машин (ВМ) и может быть использована не только в частных дата-центрах, но и в ЦОД госорганов и госпредприятий.

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Совместное использование серверных платформ и виртуализации позволяет компаниям более эффективно применять свои вычислительные ресурсы, улучшать отказоустойчивость и управлять большим числом виртуальных серверов. Это особенно полезно в больших и сложных ИТ-инфраструктурах, где требуется гибкость и масштабируемость.

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Научно-технический центр информационных технологий РОСА — российский разработчик и поставщик информационных технологий в России. Компания разрабатывает системное и инфраструктурное программное обеспечение на базе собственного репозитория ROSA 2021.1. В продуктовый портфель входят операционные системы РОСА «Хром», РОСА «Фреш», РОСА «Барий», РОСА «Кобальт» и РОСА «Мобайл», платформа виртуализации ROSA Virtualization, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой. Продукты компании включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России и имеют соответствующие сертификаты ФСТЭК для работы с конфиденциальной информацией.

Qtechроссийский разработчик и производитель телекоммуникационного и ИТ-оборудования. Компания была основана в России в 2006 г. За годы работы под брендом Qtech на рынок выведено более 200 линеек оборудования.

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