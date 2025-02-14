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Мыскин Роман



14.02.2025 Продукты EvaTeam и ОС «Роса Хром 12» успешно прошли испытания на совместимость 1
09.12.2024 Axoft подписала договор с российским разработчиком экосистемы продуктов EvaTeam 1
23.10.2024 MONT включил в линейку продуктов для управления проектами и компанией решения EvaTeam 1
10.10.2024 ICL Services и EvaTeam заключили соглашение о партнерстве 1
02.10.2024 «Кросс технолоджис» и EvaTeam заключили договор о партнерстве 1
30.09.2024 Компания-оператор клиентской экосистемы «Газпром» начинает комплексное импортозамещение Jira 1
12.07.2024 Для большинства иностранных продуктов уже есть российская альтернатива 1
21.06.2024 Роман Мыскин назначен директором по развитию EvaTeam 1
07.09.2023 В 2022 г. более 13 тыс. серверов и АРМ в Татарстане перевели на ОС «Альт» 1
08.08.2023 Подтверждена совместимость ОС «Альт» с продуктами «Плюс7 формит» 1
01.08.2023 Защита информации от несанкционированного доступа — ОС «Альт» совместимы с последними версиями Dallas Lock Linux 1
26.07.2023 «Базальт СПО» увеличила штат сотрудников в Санкт-Петербурге в 3 раза 1
07.06.2023 «Альт сервер 10» и «Альт рабочая станция 10» совместимы с платформой CyberLympha DATAPK 1
02.06.2023 «Мой офис», Getmobit, «Базальт СПО» и «Базис» создали импортонезависимое гибридное автоматизированное рабочее место 1
30.05.2023 Подтверждена совместимость ОС семейства «Альт» с продуктами «Кода безопасности» 1
26.05.2023 «Базальт СПО» и Softline: наше партнерство станет краеугольным камнем трансформации ИТ-рынка 1
25.05.2023 ОС «Альт» 10 платформы прошли испытания на совместимость с Esmart Token 192К 1
24.05.2023 На платформе VK Cloud стала доступна ОС «Альт Сервер» 1
15.05.2023 Операционная система «Альт cервер 10» теперь работает и с Angie PRO 1
11.05.2023 ОС «Альт» совместимы с продуктами Directum RX и Directum Ario One 1
10.05.2023 «АТБ электроника» и «Базальт СПО» подтвердили совместимость мини-компьютера «АТБ-атом-1» и ОС «Альт» 1
27.04.2023 Подтверждена совместимость ОС «Альт Сервер 10» с серверами Qtech серии QSRV 1
28.03.2023 Подтверждена совместимость DLP-системы «Сёрчинформ КИБ» и ОС «Альт Рабочая станция 10» 1
27.03.2023 «Базальт СПО» и «Спирит корп» обеспечили надежность видеоконференцсвязи для корпоративных пользователей 1
09.03.2023 Стала доступна Аренда ОС «Альт» через онлайн-витрину Softline 1
20.01.2023 У разработчиков российских ОС кратно выросли доходы 1
23.12.2022 Подтверждена совместимость «СКДПУ НТ Шлюз доступа» с ОС «Альт Рабочая станция 10» 1
22.12.2022 Блокчейн-платформа «Мастерчейн» совместима с российской операционной системой «Альт сервер» 1
24.10.2022 Флешки с российской ОС Simply Linux поступили в розничную продажу 1
22.09.2022 Подтверждена совместимость InfoWatch Traffic Monitor и ОС «Альт» 1
02.08.2022 Студенты ТУСУРа будут использовать в учебном процессе отечественные ОС «Альт» 1
02.07.2021 Решения «Базальт СПО» и Baikal Electronics используются для рабочего места студентов и школьников 1
14.10.2016 Редакторы «МойОфис» будут интегрированы в СЭД «Практика» 1
09.08.2016 «МойОфис» выходит на рынки Белоруссии, Казахстана и Киргизии 1
29.03.2016 На компьютеры iRU будут предустанавливать российский «МойОфис» 1
24.02.2016 «Ланит» займется продвижением программных продуктов «МойОфис» 1
10.02.2016 «Крок» и «Новые облачные технологии» начали сотрудничество в области внедрения офисного ПО 1
26.01.2016 «Корус Консалтинг» становится интегратором продуктов «МойОфис» 1

Публикаций - 38, упоминаний - 38

Мыскин Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT 662 25
Новые облачные технологии (НОТ) 449 7
Microsoft Corporation 24661 6
8259 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 328 2
MONT - МОНТ 145 2
AMD - Advanced Micro Devices 4244 2
Intel Corporation 12214 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 605 2
Oracle Corporation 6705 2
SAP SE 5280 2
IBM - International Business Machines Corp 9446 2
Softline - Софтлайн 2840 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 493 2
Atlassian 118 2
Ростелеком 9738 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 1
Корус Консалтинг ГК 1223 1
Крок - Croc 1777 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Merlion iRU - Деловой офис 308 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Ланит Интеграция 190 1
Zimbra - LiquidSys 40 1
Red Hat 1314 1
Merlion - Мерлион 808 1
InfoWatch - Инфовотч 1017 1
АйТи Бастион - IT Bastion 102 1
Ред Софт - Red Soft 718 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1915 1
Fortinet 390 1
АйТи 1371 1
Autodesk 609 1
ESET - ESET Software 1134 1
Gen Digital - Avast Software 174 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
Telegram Group 2014 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Веб-Сервер 5 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 853 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 2
ПСБ - Промсвязьбанк 854 2
Газпром ПАО 1345 2
Volvo Cars 253 1
ГПБ - Газпромбанк 1086 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1638 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2380 1
НСПК - Национальная система платежных карт 817 1
Связной ГК 1372 1
Почта России ПАО 2118 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
Газпром нефть 622 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 493 1
Unilever - Юнилевер Русь 153 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 72 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 149 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4146 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11710 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2866 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3148 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4775 1
Федеральное казначейство России 1783 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 212 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19538 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25480 27
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7429 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29831 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11661 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6276 8
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1440 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15787 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9211 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6127 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27674 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12573 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14431 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21241 5
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1994 5
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1829 5
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10144 4
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3089 4
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Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 196 14
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 186 14
Linux OS 10005 9
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 242 8
Новые облачные технологии - МойОфис 788 7
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 6
Atlassian - Confluence 114 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 79 5
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 13 4
Apple iOS 7835 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 88 3
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 65 3
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 3
Microsoft Windows 15716 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1592 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 941 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 36 3
Google Android 14047 2
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 244 2
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 73 2
Huawei Mate - серия смартфонов 354 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4494 2
Carbon Soft - EvaTeam 17 2
Carbon Soft - EvaTeam - EvaWiki 12 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 244 2
Microsoft Office 3745 1
Microsoft Office 365 942 1
Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 15 1
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 22 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 30 1
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 49 1
Google QuickOffice 53 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 127 1
Linux - Debian GNU 473 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 188 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 250 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 69 1
Комиссаров Дмитрий 224 1
Евдокимов Андрей 82 1
Чеглаков Андрей 57 1
Кирсанов Алексей 24 1
Басов Алексей 115 1
Кривенко Виталий 23 1
Шумовский Иван 7 1
Савюк Виктор 40 1
Данишевский Григорий 4 1
Бочкарев Сергей 49 1
Макаров Валентин 222 1
Путин Владимир 3187 1
Паршин Максим 316 1
Иванова Екатерина 4 1
Сивцев Илья 140 1
Родимова Елена 5 1
Арефьев Андрей 52 1
Гуськов Антон 39 1
Рулевский Виктор 6 1
Куницын Кирилл 1 1
Ковальчук Иван 2 1
Тутаев Михаил 49 1
Абасмирзоев Заур 16 1
Кузнецов Сергей 154 1
Кузнецова Ирина 24 1
Парфентьев Алексей 131 1
Дементьев Роман 6 1
Благоразумов Андрей 17 1
Зрячих Дмитрий 5 1
Овчинников Сергей 48 1
Шульга Дмитрий 11 1
Яцун Михаил 2 1
Закусилов Вячеслав 6 1
Гиацинтов Олег 10 1
Рукавишникова Мария 18 1
Мартиросов Давид 57 1
Калякин Павел 66 1
Занятнова Валерия 1 1
Какунин Алексей 14 1
Легостаева Светлана 84 1
Россия - РФ - Российская федерация 145113 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14137 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17459 2
Казахстан - Республика 5550 1
Беларусь - Белоруссия 5690 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1274 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2431 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 113 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2920 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52196 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8513 29
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14435 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51313 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29234 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2373 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48209 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18618 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1227 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3179 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4844 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13604 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1218 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4902 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6144 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 886 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2442 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9866 2
Образование в России 2213 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1208 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24216 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5154 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10986 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6160 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7530 1
Химическая промышленность - Chemical industry 273 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5795 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2491 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6418 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2317 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4162 1
Цифровой регион - Федеральный проект 97 1
Аренда 2434 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6976 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16364 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1885 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1001 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3220 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1525 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 542 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 288 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 375 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 172 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 209 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 46 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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