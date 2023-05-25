ОС «Альт» 10 платформы прошли испытания на совместимость с Esmart Token 192К

Операционные системы семейства «Альт» 10 платформы (build 10.1) компании «Базальт СПО» успешно прошли испытания на совместимость с ключевым носителем Esmart Token 192К, выпускаемым Esmart.

В ходе тестирования продемонстрировано корректное взаимодействие носителя со следующими продуктами: «Альт Рабочая станция 10», «Альт Сервер 10» и «Альт Сервер виртуализации 10» .

«Сотрудничество с Esmart динамично развивается на взаимовыгодной основе. Увеличиваются объемы поставок как различных версий операционных систем «Альт», так и решений Esmart — считывателей и ключей, — сказал Роман Мыскин, коммерческий директор «Базальт СПО. — Спрос на отечественные ОС и системы безопасности высок и в обозримой перспективе будет только расти. В течение последних нескольких лет мы активно осваиваем новые ниши и параллельно с этим расширяем наше присутствие в уже традиционных для «Базальт СПО» сегментах рынка, приобретаем новых партнеров и заказчиков».

«Альт Рабочая станция 10» — универсальная операционная система для ПК на ядре Linux. В состав ОС входит расширенный набор программ и драйверы многочисленных устройств, что позволяет решать широкий круг задач. Благодаря этим качествам «Альт Рабочая станция 10» популярна как в корпоративной среде, так и у домашних пользователей. ОС можно устанавливать на физические и на виртуальные машины, кроме того, она имеет средства для дистанционной работы.

ОС «Альт Сервер 10» — версия ПО с широкой функциональностью, обеспечивает надежную работу корпоративной ИТ-инфраструктуры.

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«Альт Сервер виртуализации 10» — программный продукт для предоставления функций виртуализации и контейнеризации в корпоративной инфраструктуре.

Esmart Token 192К — классический ключевой носитель, создан для строгой многофакторной аутентификации пользователей в корпоративных системах, безопасного хранения ключевых контейнеров СКЗИ, профилей, паролей и цифровых сертификатов пользователей. В настоящее время проходит сертификацию ФСТЭК России по 6 уровню доверия.