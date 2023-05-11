ОС «Альт» совместимы с продуктами Directum RX и Directum Ario One

«Базальт СПО» и Directum по результатам тестовых испытаний подтвердили корректность работы ОС «Альт» с системами Directum RX и Directum Ario One.

В состав совместного решения входят ОС «Альт Рабочая станция» и «Альт Сервер» — программные продукты для построения ИТ-инфраструктуры. Операционные системы основаны на собственной безопасной инфраструктуре разработки и независимого репозитория проекта «Сизиф», которые находятся на территории и под юрисдикцией Российской Федерации. Программные продукты включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№1292, №1541).

«Система управления документооборотом и бизнес-процессами необходима любой крупной или средней компании, — отметил Роман Мыскин, коммерческий директор «Базальт СПО». — Совместимость операционных систем с ECM/BPM-продуктами крупнейших производителей — важнейшая задача для построения полностью технологически независимой ИТ-инфраструктуры организации».

Directum RX — интеллектуальная система для управления бизнес-процессами и документами. Имеет платформу для поддержки тысяч одновременно работающих пользователей, включает готовый набор бизнес-решений для широкого спектра задач от делопроизводства и договорной работы до кадрового документооборота и долговременного архива, а также возможности гибкой доработки без программирования.

Directum Ario One — ИИ-продукт для интеллектуальной обработки документов и другой информации. Берет на себя рутинные этапы работы, исключает человеческие ошибки, ускоряет и удешевляет бизнес-процессы.

Проведенное тестирование подтвердило совместимость и корректность работы ОС семейства «Альт» в тандеме c системами Directum RX и Directum Ario One.

«Базальт СПО» — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. ОС служат платформой для ИТ-инфраструктур любого масштаба и сложности; развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. Наличие собственной независимой инфраструктуры разработки обеспечивает развитие самостоятельных операционных систем, а не клонов (деривативов) зарубежных ОС. Все разработчики «Базальт СПО» являются членами ALT Linux Team — международной команды разработчиков свободного программного обеспечения.

В 2023 г. ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.