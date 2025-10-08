Получите все материалы CNews по ключевому слову
Данишевский Григорий
УПОМИНАНИЯ
Данишевский Григорий и организации, системы, технологии, персоны:
|Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 786 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1973 1
|Лихницкий Павел 62 1
|Сахаров Александр 83 1
|Мыскин Роман 38 1
|Кузьмичев Игорь 11 1
|Чиков Сергей 18 1
