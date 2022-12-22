Блокчейн-платформа «Мастерчейн» совместима с российской операционной системой «Альт сервер»

Российские компании «Мастерчейн» и «Базальт СПО» сообщают об успешном завершении испытаний совместимости одноименной блокчейн-платформы с операционной системой «Альт сервер» 10.

Специалисты компаний провели серию тестов и удостоверились в корректности работы блокчейн-платформы Мастерчейн в среде ОС «Альт сервер» 10 на архитектуре х86_64. Совместимость подтверждена двусторонним сертификатом. Об этом CNews сообщили представители «Мастерчейн».

Новый программный комплекс позволяет внедрять прикладные приложения на технологии блокчейн в соответствии с требованиями по обеспечению технологической независимости органов государственной власти и корпораций с госучастием. Организации, уже работающие с ОС «Альт сервер» и заинтересованные в децентрализованных решениях, могут быть уверены в работоспособности программных продуктов и не затрачивать дополнительные ресурсы на развертывание нового окружения блокчейн-сетей.

«Фокус на импортозамещение стал одним из основных растущих трендов последнего года, который сохранит развитие в будущем. Наше сотрудничество с «Базальт СПО» направлено на удовлетворение и предвосхищение потребностей рынка в импортонезависимом стеке ПО для внедрения блокчейн-проектов. В наших совместных планах на будущий год — усилить работу в этой области и подтвердить совместимость “Мастерчейн” с другими архитектурами ОС “Альт”», — сказал Григорий Данишевский, коммерческий директор компании «Мастерчейн». «Идея блокчейна созвучна идее свободного ПО: открытость технологий, прозрачность процессов и распределенная инфраструктура способствуют построению надежных информационных систем. Мы рады, что у организаций, работающих с ОС “Альт”, появилась возможность использовать российское решение, основанное на технологии распределенного реестра», — отметил Роман Мыскин, коммерческий директор «Базальт СПО».

Платформа «Мастерчейн» поддерживает ГОСТ-криптографию и используется для организации взаимодействия участников рынка в доверенной среде, реализованной на базе блокчейн-сети. Например, для создания децентрализованных реестров, хранения и передачи данных с гарантией их неизменности, автоматизации исполнения договорных обязательств при помощи смарт-контрактов и других задач.

ОС «Альт сервер» включена в Единый реестр отечественного ПО и широко применяется для построения корпоративных и государственных ИТ-инфраструктур любого масштаба и сложности. В комплект поставки ОС входят инфраструктурные компоненты для бесшовной миграции с импортной ОС на российскую, а также набор прикладного ПО для системных администраторов.

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«Базальт СПО» – разработчик отечественной программной платформы «Альт», включающей линейку операционных систем для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО и позволяют создавать информационные системы любого масштаба.

«Мастерчейн» – компания в области разработки и развития решений на технологиях распределенного реестра. Специализируется на создании, внедрении и сопровождении сервисов и программных продуктов на базе собственной блокчейн-платформы «Мастерчейн». Учреждена 9 апреля 2021 г. участниками финансового рынка России: ВТБ, Газпромбанк, ПСБ, «Московская биржа», НСПК, «Финтех».