Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184674
ИКТ 14349
Организации 11135
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3519
Системы 26309
Персоны 79378
География 2973
Статьи 1566
Пресса 1257
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2732
Мероприятия 873

Бизматика Бизматика-Консалтинг


Компания «Бизматика-Консалтинг» оказывает консультационные услуги и занимается внедрением ИТ-решений. В её портфель входят решения для сквозной автоматизации процессов бизнес-планирования, бюджетирования и алокаций, решения для построения электронных архивов и распознавания документов, AI-платформы и др. Одним из ключевых направлений деятельности компании является практика управления данными с экспертизой в области построения структурированных аналитических хранилищ данных и систем сбора и хранения неструктурированной информации. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


21.10.2025 BSS-AI и «Бизматика» будут совместно развивать решения по автоматизации процессов обслуживания на основе генеративного ИИ 3
10.10.2025 «Лаборатория Числитель» и ГК «Бизматика» объявили о стратегическом партнерстве 3
09.10.2025 Postgres Professional и «Бизматика-Консалтинг» подписали соглашение о сотрудничестве 4
08.10.2025 «Диасофт» и «Бизматика-Консалтинг» подписали меморандум о сотрудничестве 1
31.10.2024 DIS Group и «Бизматика-Консалтинг» займутся продвижением российской платформы для управления данными 2

Публикаций - 5, упоминаний - 13

Бизматика и организации, системы, технологии, персоны:

8846 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 172 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 331 1
МКБ - Московский кредитный банк 611 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1976 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 787 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71815 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17142 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22538 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1944 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1242 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 602 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2383 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2369 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 454 1
Юниверс дата - Юниверс DG - Юниверс Data Governance 35 1
Юниверс дата - Юниверс MDM 37 1
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 49 1
Данишевский Григорий 7 2
Лихницкий Павел 64 1
Россия - РФ - Российская федерация 154770 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9989 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8178 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54404 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394301, в очереди разбора - 732293.
Создано именных указателей - 184674.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще