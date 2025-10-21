BSS-AI и «Бизматика» будут совместно развивать решения по автоматизации процессов обслуживания на основе генеративного ИИ

BSS-AI и «Бизматика» будут совместно развивать решения по автоматизации процессов обслуживания на основе генеративного ИИ. Компании нацелены на синергию своих разработок для усиления отечественных цифровых решений и предложения реальному сектору инновационных продуктов. Об этом CNews сообщили представители BSS.

Цель сотрудничества — интеграция передовых ИИ-технологий компании BSS в решения «Бизматика-Консалтинг» по автоматизации внутренних процессов и работе с информацией. Среди этих технологий — голосовые и чат-ассистенты, речевая аналитика и контроль качества, AI-портал управления знаниями, платформа автономных агентов, а также технология RAG для работы с большими языковыми моделями.

Технологическое партнерство направлено на обеспечение клиентам качественно нового уровня сервиса и новых возможностей для эффективного взаимодействия с информацией как внешних, так и внутренних сервисов. В результате значительно сокращается время на поиск и обработку информации, а также повышается продуктивность сотрудников кол-центров и внутренних служб сопровождения.

Так, например, если сотруднику необходимо быстро проконсультировать клиента или оперативно найти нужную информацию, он обращается с запросом либо к боту, либо к ИИ-порталу управления знаниями. Система векторного поиска на основе методологии RAG мгновенно анализирует всю нормативную документацию и выдаёт точный и релевантный ответ. Благодаря быстрым и точным ответам сокращается время ожидания как для клиента, так и для сотрудника, уменьшается число повторных обращений, а в конечном итоге снижается отток клиентов и повышается их лояльность.

«Искусственный интеллект позволяет реализовать абсолютно новый подход к взаимодействию. Мы планируем внедрять технологии BSS в решения, которые предлагаем нашим заказчикам в области финансового управления, управления данными и документами, создавая для них новый, так называемый life-changing подход к работе с информацией. Это позволит предоставлять более полную, предварительно обработанную и проанализированную информацию, что повысит качество и скорость принимаемых решений и, естественно, приведёт к росту доходов или сокращению расходов наших заказчиков», — сказал Георгий Данишевский, генеральный директор компании «Бизматика-Консалтинг».

«В рамках нашего технологического сотрудничества с «Бизматикой-Консалтинг» мы планируем использовать автономных агентов для автоматизации этих процессов. Это совершенно новая концепция клиентского сервиса — Collaborative AI, в которой человек сосредоточен на принятии решений, контроле и решении сложных задач, а ИИ-агенты автоматизируют рутинные операции, обучаются на основе обратной связи и взаимодействуют с людьми», — сказал заместитель генерального директора по работе с клиентами компании BSS Василий Жилов.