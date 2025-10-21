Центробанк ищет, кто научит 500 его сотрудников писать промпты, генерировать ИИ-видео и рисовать цифровые аватары

Банк России ищет подрядчика для масштабной образовательной программы в сфере ИИ. Около 500 сотрудников должны овладеть навыки генерации ИИ-контента: видео, картинок и текстов, они начнут создавать чат-боты в Telegram и цифровые аватары. Одна из особенностей генеративного ИИ, которому будут обучать в Банке России — галлюцинации. Но в России идут разработки технологий, снижающих риски галлюцинаций ИИ.



Тематический план ИИ в Банке России

Банк России объявил о поиске образовательной компании, которая обучит сотни сотрудников работе с генеративным искусственным интеллектом (ИИ). Соответствующий запрос информации был объявлен 20 октября на платформе «Сбербанк-АСТ», узнал CNews. Заявки будут приниматься в течение восьми дней. Банк России пока изучает предложения, цена не определена, ждет предложений от участников.

Цель обучения — совершенствование навыков генерации контента и решения рабочих (задач — CNews) с применением с генеративного ИИ. В отличие от традиционного ИИ, генеративный способен создавать что-то новое и имеет творческий подход к решению задач.

В результате обучения сотрудники должны будут «получить понимание принципа построения промпта, влияния формулировки на результат, освоить написание промптов для генерации требуемого результата». Полученные знания они будут использовать при оптимизации решения рабочих задач.

Фото: ЦБ Банк России собирается обучить 500 сотрудников навыкам работы с генеративным ИИ

В тематический план включено обучение созданию презентаций и работе с текстами, анализу данных с помощью чат-бота с генеративной ИИ. Также сотрудники должны освоить создание цифровых ассистентов с помощью чат-бота с генеративной ИИ, в том числе их ждет практическая работа по созданию ИИ-ассистента в Telegram. Еще одна тема — это генерация ИИ-изображений и ИИ-видео и создание цифровых аватаров с помощью нейросетей.

Банк России предполагает, что обучаться будут около 500 человек, по 25 студентов в 20 группах, но не гарантирует исполнителю объем. Всего в банке России работает около 43 тыс. сотрудников, таким образом новыми навыками будет охвачено более 10% персонала.

Специалисты структурных подразделений Банка России заинтересованные в данной теме и знающие принцип построения промптов. Посвящать изучению ИИ сотрудники Банка России будут до четырех часов в день в онлайн-режиме. 10% времени будет тратиться на теорию, а 90% — на практику и домашние задания.

Предполагаемый период обучения — I квартал 2026 г. по II квартал 2027 г. Обучение будет проходить на платформе заказчика или исполнителя.

У Банка России есть требования к квалификации преподавателей. Это должны быть люди с опытом выступления на научно-популярных конференциях, видеоблогах у тематических блогеров.

CNews направил запрос в пресс-службу Банка России. Обнаружить другие закупки, связанные с обучением ИИ сотрудников ЦБ изданию не удалось.

Применение ИИ в финтехе не имеет границ

По мнению экспертов, после программы обучения Банк России может перейти к масштабным внедрения.

«Тот факт, что столь значимые российские организации, как Банк России, принимают решения о внедрении образовательных курсов в области генеративного ИИ, не может не радовать. Исходя из нашей практики, самые значимые проекты в области ИИ получаются именно с образовательной части, после которого топ-менеджмент, именно бизнесовый, не технический, начинает понимать предмет задачи и границы применения искусственного интеллекта», — рассказал CNews основатель и генеральный директор ИИ-стартапа Metamentor Матвей Пак.

По его словам, только так заказчики и разработчики решений приходят к правильным техническим заданиям, а ожидание сходится с реальностью в конечной точке результата.

Эксперт говорит, что стоимость обучения может достигать десятков миллионов рублей.

«Что касается стоимости, по нашей информации, стоимость хорошего семинара для небольшой группы участников может доходить до 1,5 млн рублей. В данной закупке их запланировано минимум 20 только на начальном этапе», — подсчитал эксперт.

Старший инженер по машинному обучению в крупном международном маркетплейсе Дмитрий Савин добавил, что из приложенных документов и логики можно сделать вывод, что курсы будут иметь ознакомительный и вводный характер для широкого числа сотрудников. Это примеры использования ИИ в жизни, в работе и в частности в банках, сильные и слабые стороны ИИ, понимание принципов построения промптов, оптимизация рабочих задач, внедрение и безопасность, а также практический блок. Эксперт добавил, что, исходя из программы курса, о глубоком погружении в тему сотрудников Банка России речи пока не идет.

ИИ приходит в Банк России этой осенью

В сентябре 2025 г. Банк России сообщил, что уже применяет ИИ в работе, например, при обработке жалоб. Новые технологии позволяют классифицировать жалобы и маршрутизировать их. Банк также задействует ИИ для адаптации языка аналитических материалов, чтобы сделать их более понятными для разных целевых аудиторий.

При этом в Банке России заверили, что не применяют ИИ при определении ключевой ставки.

«Искусственный интеллект становится важным инструментом, который помогает аналитикам и экономистам более эффективно обрабатывать и анализировать данные. Это означает, что с помощью ИИ можно быстрее, точнее и в большем объеме собирать информацию, что в свою очередь помогает формировать более полное представление о текущей экономической ситуации. Однако для эффективного использования ИИ требуется большой объем исторической информации, которой в настоящий момент пока недостаточно.

Экспертная оценка по-прежнему играет ключевую роль в принятии решений в Банке России. Решения по ключевой ставке и другим важным вопросам остаются исключительно в компетенции совета директоров, добавили в регуляторе.

В октябре 2025 г. глава Центробанка Эльвира Набиуллина, рассуждая о практиках мисселинга (обмана потребителя продавцами товаров и услуг), заявила, что ЦБ считает, что нужно рассмотреть возможность уравнять силы сторон с помощью искусственного интеллекта.

«Речь идет скорее не о советниках, а о помощниках, которые помогут ориентироваться в продукте, в ключевых моментах, в отклонениях от стандартных вещей», — заявила Набиуллина.

Галлюцинации ИИ

Как пояснил CNews Матвей Пак, генеративный ИИ, которому будут учить сотрудников, отличается от традиционного тем, что он создает новый контент (текст, изображения, код), а не просто анализирует или классифицирует данные.

«Традиционный ИИ обычно ищет закономерности и извлекает информацию из уже существующих данных для прогнозирования, тогда как генеративный ИИ учится на основе этих данных, чтобы создавать оригинальные результаты, имитируя стиль и структуру исходной информации. Что касается "галлюцинаций" — эта проблема действительно актуальна для решений с генеративным ИИ, но это вопрос разработки и доработки алгоритмов и ряда ограждающих факторов на стороне оператора ИИ», — добавил эксперт.

Такие разработки в России уже ведутся. Как писал CNews, в августе 2025 г. исследователи Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка разработали метод, который значительно снижает риски галлюцинаций больших языковых моделей (LLM).

Проблема галлюцинаций — одна из самых распространенных в индустрии. LLM могут генерировать правдоподобные, но ложные ответы. Наиболее эффективные современные методы обнаружения галлюцинаций — обучаемые, они требуют большого количества качественных размеченных данных для обучения.

Ученые Сбербанка предложили решение. Они исследовали актуальные методы детекции галлюцинаций ИИ и разработали метамодели, которые повышают точность обнаружения ложных ответов почти на 30%, используя всего 250 примеров для обучения. Это в разы меньше, чем нужно другим решениям.