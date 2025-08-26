Разделы

Цифровизация ИТ в банках Искусственный интеллект
|

Ученые Сбербанка предложили новый способ борьбы с галлюцинациями моделей искусственного интеллекта

Исследователи Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка разработали метод, который значительно снижает риски галлюцинаций больших языковых моделей (LLM). Результаты исследования опубликованы в статье «Эффективные мета-модели для оценки вопросов и ответов Больших Языковых Моделей на основании контекста» (Data-efficient Meta-models for Evaluation of Context-based Questions and Answers in LLMs). Работа посвящена оценке ответов моделей искусственного интеллекта (ИИ) в RAG-системах — ключевом элементе современных мультиагентных решений. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Проблема галлюцинаций больших языковых моделей — одна из самых распространенных в индустрии. LLM могут генерировать правдоподобные, но ложные ответы. Наиболее эффективные современные методы обнаружения галлюцинаций — обучаемые, они требуют большого количества качественных размеченных данных для обучения.

Ученые Сбербанка предложили решение. Они исследовали актуальные методы детекции галлюцинаций искусственного интеллекта и разработали метамодели, которые повышают точность обнаружения ложных ответов почти на 30%, используя всего 250 примеров для обучения. Это в разы меньше, чем нужно другим решениям.

Такой подход позволяет компаниям заметно экономить ресурсы на разметку данных и улучшать качество RAG-систем. Ученые и разработчики получают новый инструмент для анализа больших языковых моделей, а пользователи — более точные ответы от ИИ-моделей.

Глеб Гусев, директор Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка: «Наше исследование меняет подход к оценке ответов искусственного интеллекта. Мы показали, что даже при небольшом объеме данных можно добиться высокой точности ИИ-систем. Это особенно важно для индустриальных решений, где разметка требует дополнительных ресурсов. Предложенный нами способ использует метамодели и умное понижение размерности — это прорыв в детекции галлюцинаций искусственного интеллекта. Мы не просто улучшаем технологии, но и снижаем риски дезинформации, что критично для доверия к современным моделям».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

В России начался массовый выпуск химиката, нужного для производства электроники. До сих пор его импортировали

Обзор: Системы управления ИТ-инфраструктурой

Создатель «российского Starlink» признан банкротом

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Верховный суд массово покупает серверы на полмиллиарда

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: