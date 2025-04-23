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Гусев Глеб
Гусев Глеб и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 5
|РВК - Российская венчурная компания 551 1
|Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 375 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Калиниченко Михаил 19 1
|Ян Давид 68 1
|Пономарев Илья 72 1
|Легезо Денис 40 1
|Пачиков Степан 22 1
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 316 1
|Климов Андрей 74 1
|Белова Светлана 11 1
|Юхин Артем 16 1
|Кузнецов Виктор 12 1
|Суховей Сергей 1 1
|Ребров Павел 4 1
|Иосипой Леонид 1 1
|Муравьев Вячеслав 1 1
|Зворыкин Владимир 4 1
|Бутаков Николай 1 1
|Бессонова Марина 1 1
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