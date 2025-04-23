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Гусев Глеб



23.04.2025 Ученые Сбербанка научили легковесные модели искусственного интеллекта распознавать эмоции в сложных условиях 1
18.10.2024 Российские разработчики получили возможность безопасно обучать ИИ в различных доменах 1
05.08.2024 Сбербанк разработал ИИ-сервис для автоматической оценки исследований сердца 1
28.02.2024 ИИ-технология Сбербанка прогнозирует развитие злокачественных новообразований 1
28.06.2023 Решение НИУ ВШЭ и «Сбера» позволит машинному обучению работать в десятки раз быстрее 1
21.09.2009 Артем Юхин: 80% наших венчурных денег идут в ИТ 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Гусев Глеб и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 80 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5003 1
Oracle Corporation 6750 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Logitech 422 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
iiko - айко 49 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 110 1
Advent International - IDEMIA - Bioscrypt - L-1 Identity Solutions - Viisage Technology - Identix Incorporated 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7518 5
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 375 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2742 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1397 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5044 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14494 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1626 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5248 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 694 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5244 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16267 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13975 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3275 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2517 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28603 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6106 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1380 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12918 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9385 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8020 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4661 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7152 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4003 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7481 1
Оцифровка - Digitization 4652 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7504 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 545 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2957 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3479 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2215 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8795 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели 176 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31549 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4259 1
Видеокамера - Camcorder 2283 1
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 655 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3253 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3472 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12211 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4841 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 547 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6919 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 645 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 232 1
Bending Spoons - Evernote 196 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1054 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Python - высокоуровневый язык программирования 983 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Калиниченко Михаил 19 1
Ян Давид 68 1
Пономарев Илья 72 1
Легезо Денис 40 1
Пачиков Степан 22 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 316 1
Климов Андрей 74 1
Белова Светлана 11 1
Юхин Артем 16 1
Кузнецов Виктор 12 1
Суховей Сергей 1 1
Ребров Павел 4 1
Иосипой Леонид 1 1
Муравьев Вячеслав 1 1
Зворыкин Владимир 4 1
Бутаков Николай 1 1
Бессонова Марина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52466 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1424 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1704 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7660 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 1
Канада 4912 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2977 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 909 1
Россия - УФО - Тюменская область 1187 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17345 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10062 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8957 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29829 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4454 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5191 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2973 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13954 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2791 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4741 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3218 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52197 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6135 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8175 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16609 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 418 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5129 1
Физика - Physics - область естествознания 2674 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5914 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 763 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 849 1
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 47 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3023 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 473 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 655 1
Спорт - Гольф 86 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 197 1
Стрим-ТВ - телекомпания 160 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8187 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1123 1
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН - НИИ кардиологии ТНЦ - Тюменский кардиологический научный центр 10 1
РАН - Российская академия наук 1918 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 459 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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